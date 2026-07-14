Вышел первый трейлер комедийного триллера «Паршивые овцы» с Сиршей Ронан

Киностудия Paramount Pictures UK поделилась первым трейлером саркастического комедийного триллера "Паршивые овцы" c Сиршей Ронан ("Милые кости", "Леди берд", "Искупление") в главной роли. Премьера в зарубежных кинотеатрах состоится 18 сентября.

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По сюжету молодая учительница Мария не может найти общий язык с классом - всему виной один трудный ребенок, который терроризирует всю школу. Когда ее методы "укрощения" не работают, а репутация оказывается под угрозой, она решается на отчаянный шаг - случайно или нет, но она запирает мальчика у себя в подвале.

Класс без проблемного ученика начинает процветать, коллеги и родители довольны, а учительница оказывается в ловушке: признаться в содеянном правонарушении или как-то жить с этим "грузом" дальше.

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Картина исследует, как далеко может зайти человек, движимый одновременно альтруистическими и эгоистическими побуждениями, когда грань между спасением и преступлением стирается.

Оригинальное название картины - Bad Apples, что дословно переводится как "плохие (гнилые) яблоки". Это английский аналог "паршивой овцы" - идиомы о проблемном человеке, который своим поведением нарушает общую гармонию (особенно в коллективе).

В фильме эта метафора обыгрывается напрямую: в трейлере уже мелькают символические кадры с порченными яблоками, да и сама сюжетная конструкция строится вокруг той же логики, где один нерадивый ученик разрушает идиллию всего класса.

"Паршивые овцы" - первая крупная работа шведского постановщика Джонатана Этзлера ("Еще разок"), которая благодаря масштабному зарубежному прокату доберется до широкой аудитории. До этого кинематографист снимал преимущественно скромные по бюджету ленты на шведском языке.

Помимо Ронан, в главной роли занят обаятельный юный актер Эдди Уоллер, это его дебют в кино. Также в фильме снялись Шон Джилдер ("Лейтенант Хорнблауэр: Возмездие", "Доктор Кто"), Харви Ип, Лакхан Консал и другие.

В 2025 году лента побывала на фестивале в Торонто, где критики встретили ее с заметным воодушевлением, назвав одной из самых провокационных работ смотра - одновременно смешной, неудобной и пугающе актуальной.