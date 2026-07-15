Появились новые кадры сериала «Хрустальное озеро»

Entertainment Weekly опубликовало свежие кадры сериала «Хрустальное озеро». Это приквел культовой «Пятницы 13-е».

Свежие кадры «Хрустального озера»

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

© Entertainment Weekly

Сюжет шоу развернётся вокруг Памелы Вурхиз — матери знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать.

Главную роль сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

Всего будет восемь серий. Все они выйдут на Peacock, а стартует шоу осенью, 15 октября.