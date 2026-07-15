Дуэйн Джонсон исполнит роль каскадера-мотоциклиста с деменцией

Популярнейший американский актер Дуэйн "Скала" Джонсон ("Джуманджи: Зов джунглей", "Моана", "Крушащая машина") сыграет в драме с рабочим названием Free Byrd ("Свободный Берд").

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Его персонаж - каскадер-мотоциклист - готовится выполнить самый опасный трюк за всю свою карьеру. При этом он скрывает от всех, даже от близких, страшный секрет - у него прогрессирует деменция.

Сюжет строится вокруг выбора: решиться на рискованный прыжок, зная о своем состоянии, или рассказать правду и попросить о помощи.

В комментарии изданию Variety Джонсон признался, что тема стала для него глубоко личной. Он назвал проект "подарком во многих смыслах", который "символизирует священную красоту жизни", а также "ее суровую и бессердечную реальность".

Режиссером выступит Грег Куидар, номинированный на премию "Оскар" за картины "Синг-Синг" и "Сны поездов". Также он переделает сценарий, который изначально написали авторы "Арахисового сокола" Тайлер Нилсон и Майк Шварц, позже его доработал Джон Бойер.

Продюсерами выступят Бен Аффлек и Мэтт Дэймон, а также сам Джонсон.