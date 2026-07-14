Появился трейлер второго сезона сериала «Джентльмены»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер-трейлер второго сезона криминального боевика Гая Ричи "Джентльмены".

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Сюжет разворачивается вокруг Эдди Холстеда, который после смерти отца наследует лишь титул, устаревший особняк и бизнес, приносящий только убытки. Позже он узнает, что их семейные земли связаны с крупным наркобизнесом Сьюзи Гласс, и принимает ее предложение о сотрудничестве.

Во втором сезоне амбициозный Эдди решает войти на итальянский рынок, но местная мафия оказывается против.

Проект создан Ричи по мотивам его одноименного фильма. Он выступает режиссером, сценаристом и продюсером.

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К своим ролям вернулись Тео Джеймс ("Аббатство Даунтон"), Кая Скоделарио ("Обитель зла: Раккун-Сити"), Рэй Уинстон ("Отступники"), Джоэли Ричардсон ("Песочный человек") и Винни Джонс ("Стрела").

Компанию им составили Хью Бонневилль, Бенджамин Клементин, Бенедетта Поркароли, Микеле Морроне, Серджо Кастеллитто, Амра Малласси, Тайлер Конти, боксер Крис Юбэнк-младший и телеведущая Майя Джама.

Премьера состоится 3 сентября.

Первый сезон, появившийся в марте 2024 года, быстро стал популярным и полюбился зрителям. Он входил в мировой топ-10 англоязычных шоу Netflix в течение 10 недель.