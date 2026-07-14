Фэнтезийный триллер «Лис» с озвучкой Сэма Нилла получил первый трейлер

Компания Madman Films опубликовала первый трейлер фантасмагорического триллера "Лис" (The Fox, 18+), режиссером и сценаристом которого выступил талантливый австралиец Дарио Руссо.

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В основе сюжета мрачная и одновременно комичная история о мужчине по имени Ник, который после измены невесты заключает сделку с таинственным лисом-оборотнем. Тот обещает превратить девушку в идеальную спутницу - для этого нужно всего лишь столкнуть ее в волшебную лесную дыру.

Ник решается на этот шаг, и его возлюбленная действительно становится безупречной. Однако вскоре ее новое, странное поведение заставляет героя усомниться в правильности выбора и задуматься о том, стоило ли пытаться перекроить женскую природу.

Ироничный тон и абсурдность происходящего, которые чувствуются уже в трейлере и аннотации, - ключевые компоненты творчества Руссо. Постановщик прославился еще в студенческие годы, когда его фальшивый трейлер итальянского "Человека-паука" стал вирусным и принес ему финансирование на целый мини-сериал об этом же персонаже ("Итальянский Спайдермен"). Позже он выступил соавтором культовой "Опасной пятерки" - сериала, построенного на пародировании шпионских боевиков 60-х и поп-культуры 80-х. Судя по всему, "Лис" унаследовал эту хулиганскую манеру.

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Роль Ника исполнит Джай Кортни ("Мой друг мистер Персиваль", "Джек Ричер"), неверной невесты - Эмили Браунинг ("Легенда", "Американские боги"). Загадочного лиса таксидермического вида озвучит Оливия Колман ("Фаворитка", "Отец").

Также в проекте приняли участие Клаудия Думит ("Куда ты пропала, Бернадетт?", "Пацаны"), Миранда Отто ("Леденящие душу приключения Сабрины", "Редкие цветы"), Дэймон Херриман ("Однажды в… Голливуде", "Решала") и другие.

Особенно зрителей обещает порадовать невоздержанная на язык сорока, озвученная Сэмом Ниллом ("Парк Юрского периода", "Одержимая"). Это одна из его последних работ.

В зарубежный прокат лента выйдет 29 октября 2026 года.