В России появился новый сервис продажи билетов в кино

Около 70% от общего объема продаж билетов в кино приходится на онлайн-сегмент, и появление нового агрегатора на рынке только упростит жизнь зрителей, заявил в беседе с НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев.

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Одна из крупнейших билетных платформ Kassir.ru начала продавать билеты в кино. Раздел «Кино» теперь работает в 69 городах России, объединяя более 540 кинотеатров. Исаев отметил, что конкуренция с «Яндекс Афишей» не повлияет на стоимость билетов в кино.

«На итоговой цене это не отразится. С точки зрения конкуренции то, что еще один агрегатор будет продавать билеты, неплохо. Kassir.ru - большой агрегатор, который держит огромную долю продаж билетов в театры и на концерты, логичный шаг включить в эту экосистему и кинотеатры. Возможно, тем, кто привык покупать билеты на Kassir.ru на другие виды развлечений, будет удобно в этом же интерфейсе покупать билеты в кино. На распределение между онлайн и офлайн-покупками данная история не повлияет. Будет перераспределение внутри онлайн-сегмента. Сегодня на офлайн-кассы кинотеатров приходится не больше 30% продаж. Есть определенный сегмент возрастной аудитории, которой комфортно покупать на кассе. Но 70% приходится на онлайн-продажи», - объяснил он.

В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн объяснил НСН, сможет ли платформа Kassir.ru на этом заработать.

«Может быть, мы немного опоздали, но будем наверстывать упущенное и, соответственно, пиарить и продавать билеты в кино. Нам есть чем бороться, у нас экосистема ничуть не меньше, чем у того же “Яндекса”. Мы даже не конкурируем, а предлагаем россиянам дополнительную площадку для покупки билетов. Маржинальность там очень небольшая, особенно сейчас, когда кинотеатры себя чувствуют не так хорошо, как четыре года назад. Мы будем ждать возвращения иностранных фильмов и интереса к кино», — сказал Финкельштейн.

Ранее глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин сообщил НСН, что средняя стоимость билета в кино до конца года останется в пределах 500 рублей. По его словам, пока нет никаких предпосылок для повышения цен.