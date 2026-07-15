Сериал о Шоне Комбсе номинирован на «Эмми»

Сериал о музыкальном магнате вызвал общественный резонанс и получил признание в профессиональной среде

Документальный сериал "Шон Комбс: Расплата" получил три номинации на премию "Эмми". Об этом сообщил сам 50 Cent в личном блоге после объявления списка номинантов. Сериал отмечен в категориях: "Лучший документальный или научно-популярный сериал", "Лучшая режиссура документального/научно-популярного сериала" и "Лучший монтаж документального/научно-популярного сериала".

Лента, состоящая из четырех эпизодов, вышла в декабре прошлого года и вызвала бурную общественную реакцию. В сериале подробно показан путь взлета и падения Шона Комбса (P.Diddy), а также освещена история предполагаемых сексуальных домогательств и дела о торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации.

P.Diddy находится под арестом с 16 сентября 2024 года после того, как шесть человек подали иски о сексуализированном насилии. Ему предъявлялись обвинения в торговле людьми, рэкете, изнасилованиях, домогательствах, шантаже, вымогательстве и принуждении к незаконному труду. 2 июля 2025 года суд признал доказанными два из пяти пунктов обвинения, а 3 октября 2025-го назначил наказание в виде 50 месяцев (4 года и 2 месяца) тюремного заключения. На протяжении всего процесса Шон Комбс настаивал на своей невиновности.

Когда 50 Cent впервые анонсировал намерение снять документальный фильм о Дидди, многие восприняли это как троллинг — учитывая давнюю историю их противостояния. Однако на этот раз за словами последовали реальные действия.