Как нейросети заствляют перестраивать производство мультфильмов и роликов

Опасения айтишников на тему того, что нейросети лишат их работы, держат в тонусе и специалистов по компьютерной анимации. С одной стороны, решения на базе искусственного интеллекта упрощают выполнение рутинных задач, с другой - имеют массу "побочных эффектов". Как ищут баланс в российских студиях коммерческой анимации, обсудили представители отрасли из разных регионов на воронежском фестивале "МультПрактика".

© Российская Газета

Почти все уже опробовали ИИ-решения для оптимизации внутренних процессов в производстве контента. Поиск данных по собственным продуктам, формирование и контроль графика работы - все это уже просто невыгодно делать вручную.

- Бизнес заставляет "резать косты", так что игнорировать современные возможности для экономии ресурсов глупо. Мы "скормили" искусственному интеллекту всю базу знаний, чтобы иметь свой поиск по ней, - рассказал технический директор студии компьютерной анимации "Петербург" Олег Муранов.

В Ростове-на-Дону небольшая компания ChildGood Animation старается подхватывать ИИ-решения по мере их появления. С 2023 года здесь уволили программистов, перейдя на вайб-кодинг, - в диалоге с машинным ассистентом можно сформулировать задачу на человеческом языке, получить сгенерированный искусственным интеллектом код на нужном языке программирования, а затем доработать этот прототип - самостоятельно или с помощью того же бота. Генеративный ИИ (то есть системы, которые создают оригинальный контент на основе анализа огромных массивов данных) стали использовать в 2025-м, сообщил директор студии Николай Иванов:

- За счет этого мы сокращаем издержки на каждом этапе производства. Грамотно прописанные скрипты позволяют уменьшить штат людей, занятых в инфраструктуре: условно говоря, следят за названиями папочек в базе. И одно время я был уверен, что надо очень активно внедрять ИИ-технологии везде. Например, на их базе мы собрали всю цепочку для создания промоконтента. Нам удобнее дать аниматорам, которые сильны в художественном плане, технические инструменты, чем исправлять ошибки за технарями, которые заточены под другие сферы. Человек может быть большим энтузиастом, охотно браться за новые решения, но не видеть тех недостатков в картинке или движении, которые сразу бросятся в глаза художнику-аниматору.

Но, как только на студии начали усложнять задачи, к которым подключается ИИ, магия того, что он делает "быстро и дешево", улетучилась. Оказалось, что без режиссера и художника-постановщика все равно не обойтись.

- В целом искусственный интеллект без контроля человека у нас нигде не используется. Более того, есть процессы, которые реально быстрее делать "руками". Скажем, если сотрудник никак не может адаптироваться к нейросети, он меняет промт 20 раз, прежде чем добивается переделки простой детали, которую давно бы уже сам поменял в фотошопе, - пояснил Иванов.

Белорусская Arteki Studio тоже внедряет ИИ везде, где это возможно. Компания изначально была служебным подразделением холдинга, снимавшего спортивный и рекламный контент, и занималась как раз решениями на базе искусственного интеллекта. Одной из жизненно важных задач стал перевод - без переозвучки или субтитров контент не вывести на глобальный рынок. А в мультиках для детей до шести лет, например, и субтитры делать бессмысленно: зритель их не прочтет.

- Обычно в бюро переводов делают машинный вариант через любой поисковик, а затем проверяют и редактируют его. Но при самом лучшем раскладе там будет консультант с кандидатской степенью по лингвистике - а не носители языка. И вы рискуете упустить нюансы - они, может, и не влияют на общее понимание, но вызывают недоверие у аудитории. Ее запросы надо уважать. Но чем тщательнее вы проверяете текст, тем больше на это уходит денег. Когда мы перевели с помощью программы текст к мультфильму "Беловежская пуща", я увидел, что там много огрехов. В итоге доработку поручили актерам озвучки - это сложный и дорогостоящий путь, - отметил вице-президент студии по внешним связям Алан Мур - ирландец, который до переезда в Минск два года "жил и играл в регби" в Воронеже.

Недавно за перевод на испанский маленького сценария - опять-таки без привлечения носителя языка - с Arteki запросили 750 долларов. На студии сочли, что это многовато. В более масштабных проектах суммы увеличиваются кратно. Так, партнеры белорусских аниматоров в Корее переводили свое кино на немецкий по цене 75-100 тысяч долларов. Впрочем, им удалось отбить эти затраты в прокате, заработав в пять-шесть раз больше.

В России для проверки перевода можно задействовать иностранных студентов, и это большое преимущество, считает эксперт. Он сам делал именно так, когда работал в МИСИС, где учились ребята из 75 стран. В Беларуси, как и в его родной Ирландии, такого разнообразия носителей нет. Бывало, что автоматические переводы проверял сам Мур и его коллеги из Бразилии и Германии.

В 2024-м в Arteki готовили субтитры для сериала о лучших футболистах мира - 45 интервью по 15 минут. Его успешно продали в несколько стран Америки, поэтому для показа нужны были версии на английском и испанском. На студии сделали субтитры с помощью программы. И в спешке не заметили, как в одном из эпизодов фраза героя о том, что после травмы он словно опустился на дно, превратилась в "я трогал свой зад".

- Моя дочь случайно услышала это по телевизору, позвонила… Пришлось срочно связываться с дистрибьютором в Лос-Анжелесе и снимать серию с ротации, чтобы переделать текст, - вспоминает Алан. - Была история с реалити-шоу, где молодые бразильские футболисты получали шанс поиграть в профессиональной команде. Компания пригласила самых опытных переводчиков, но иностранным зрителям настолько не понравилось, что программу сняли с ТВ после первого сезона.

Сейчас белорусская команда делает свою программу на основе искусственного интеллекта - не только для перевода текста, но и для более широкой адаптации фильмов к показу в других странах. Специальное AI-решение позволяет синхронизировать движение губ и лицевых мышц персонажей с артикуляцией, которая соответствует другим языкам. Обучают нейросеть профессиональные актеры. Программа уже используется для производства тизеров на английском, испанском, немецком и арабском. Не все получается с первого раза, но в целом на студии довольны результатами.

Запуская полнометражный анимационный фильм "Беловежская пуща", в Arteki изначально сделали ставку на ИИ. Писать с его помощью сценарий не стали: в таких задачах у искусственного интеллекта пока слишком много ошибок. Но успешно сгенерировали и картинку, и звук.

- Иногда для зарубежной аудитории требуется более глубокая переделка. Мы попробовали заменять артефакты в кадре: допустим, у героя на стене висит плакат минского "Динамо", а для России туда встал московский "Спартак". На сегодня мы активно меняем в зависимости от языка только липсинк (синхронизацию губ с речью. - Прим. ред.), но уже думаем над тем, чтобы попробовать менять и цвет кожи персонажей. Потому что, например, в Индии хотят видеть героев не просто говорящими на хинди (то есть субтитров недостаточно - нужен синхронный перевод), но и смуглыми, и чертами лица, похожими на индусов. Можем вставить в готовый фильм какой-то характерный эпизод - скажем, обезьянку, которая что-то стащит у человека. Но полностью поменять антураж страны, чтобы перенести туда действие, еще не получается, - признал Мур.

Если индустрия разработки программного обеспечения за последние пять лет благодаря ИИ изменилась кардинально, то в других направлениях еще ищут "водораздел" между задачами, которые стоит отдавать нейросетям или оставлять человеку. Так, "Яндекс Клауд" пробовал полностью перевести на ИИ-ассистентов общение с клиентами в техподдержке. Выяснилось, что людям это не нравится. Пришлось вернуть живых сотрудников.

- Но массив данных им дает и анализирует машина, что помогает увеличить эффективность, - подчеркнул ML/AI-архитектор компании Максим Войцеховский.