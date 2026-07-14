Юра Борисов снимается в фильме Луки Гуаданьино "Искусственный"

Оскаровский номинант Юра Борисов снимается у знаменитого итальянского режиссера Луки Гуаданьино в фильме "Искусственный" - драмеди о скандальных событиях 2023 года в исследовательской компании OpenAI, когда советом директоров был неожиданно уволен гендиректор компании Сэм Альтман, а уже через несколько дней он с торжеством вернулся в свое кресло.

© Российская Газета

Как сообщается, картина задумана в жанре сатирической драмы о закулисье Силиконовой долины и злободневных спорах вокруг "гонки вооружений" в сферах искусственного интеллекта - спорах, накал которых постоянно возрастает.

В роли главы компании OpenAI - Эндрю Гарфилд. Юра Борисов играет его главного оппонента, который потребовал увольнения Альтмана, одного из основателей компании Илью Суцкевера. Среди активно действующих лиц есть и Илон Маск (в этой роли Айк Баринхолц). Моника Барбаро играет директора по технологиям Миру Мурати.

Фильм снимался по сценарию Саймона Рича ("Симпсоны") в Сан-Франциско и Турине.

Интересно, что совсем недавно, в июне, в центре крупного скандала оказался сам фильм. Снимавшийся на деньги студии Amazon MGM он столкнулся с категорическим отказом студии выпускать картину в прокат, ибо круто изменился финансовый пейзаж: Amazon заключила многомиллиардную сделку с OpenAI, и фильм, сатирически описывающий нравы компании, оказался не ко двору. В нем и Сэм Альтман, и Илон Маск показаны себялюбивыми вздорными эгоистами, и портить отношения с этими персонами студии теперь было невыгодно.

Нужно было искать новую "крышу", что оказалось нелегко: купить фильм отказались такие мощные платформы, как Focus Features, A24 и Netflix. Наконец, в конце июня права на мировой прокат выкупила независимая компания Neon - дистрибьютор фильмов "Паразит" и "Анора". Как сообщают СМИ, компания планирует выпустить фильм к старту оскаровской кампании в конце этого года.

Подготовку фильма и работу над ним Amazon MGM тщательно засекретила, все его участники связаны условиями контракта и не дают интервью. Единственное, что просочилось в прессу, это заявление режиссера о теме картины: в своем июньском интервью итальянскому телешоу Otto e Mezzo Лука Гуаданьино сказал:

"Центральная тема фильма "Искусственный" - то, что я бы назвал истинным лицом технологической олигархии в современной Америке. Именно поэтому тема ИИ сегодня считается там настолько опасной".

Режиссер намекнул, что закрытые показы картины вызвали панику у корпоративных боссов из-за честного и нелицеприятного изображения миллиардеров Сэма Альтмана и Илона Маска.

О Юре Борисове голливудские издания Deadline и Screen International пишут в восторженных тонах, называя его работу украшением и прорывом картины: актеру удалось с максимальной точностью передать образ талантливого ученого-сооснователя OpenAI, разрывающегося между дружбой с Альтманом и опасением, что созданный ими искусственный интеллект может погубить человечество.

Так как права на картину перешли к новым владельцам, можно ожидать скорого старта рекламно-информационной кампании, которая позволит нам узнать новые подробности о фильме Гуаданьино.