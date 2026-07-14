Певица Пелагея получила главную кинороль

Тенденция времени - все больше звезд стремятся петь и организовывать свои группы, все больше певцов стремятся сниматься в кино.

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Готовится комедия "Зубастая няня", основанная на одноименной пьесе Андрея Усачева и Антона Березина. Название зрителям знакомо - ранее по пьесе был поставлен мюзикл "Зубастая няня" (шел в Москве в 2009-2011 годах) с Игорем Верником, Анной Ардовой и другими артистами. А теперь снимается полнометражный фильм. Снимают те же авторы. Выход в прокат намечен на 2027 год.

В главной роли Козетты - певица Пелагея. Ее героиня - мама семерых непоседливых козлят. В их городок прибывает капитан, волк-вегетарианец Морис Волконский (Кирилл Зайцев). По иронии судьбы он устраивается работать няней к козлятам и влюбляется в их маму.

Пелагея говорит о том, что и ранее ей предлагали сниматься в кино, но она отвечала отказом, а тут создателям фильма удалось ее убедить. По словам Пелагеи, история отзовется женщинам и девушкам.

Пелагея и Александра Ребенок на съемках фильма "Зубастая няня" // Российская Газета

Также в ролях Александра Ребенок, Артем Ткаченко, Яна Чурикова, Вячеслав Чепурченко и другие.

Режиссером фильма стал Денис Виленкин. "Зубастая няня" - это его дебют в полном метре. Денис совмещает работу режиссера и кинокритика, например, он снимал сериал "Разочарованные".