Режиссер «Бэтмена» и «Оппенгеймера» рассказал, как получил возможность снять «Одиссею»

Известный режиссёр Кристофер Нолан во время подкаста рассказал, что не смог бы снять фильм «Одиссея» без успеха своей прошлой работы — «Оппенгеймер».

«Оппенгеймер» добился гораздо большего успеха, чем мы имели право ожидать. И это дало возможность снять «Одиссею» — иначе это было бы невозможно.

Ведущий с удивлением переспросил — неужели у обладателя «Оскара», режиссёра «Начала» и «Бэтмена» могли быть подобные проблемы? Нолан ещё раз подтвердил: