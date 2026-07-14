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Кристофер Нолан заявил, что не смог бы снять «Одиссею» без успеха «Оппенгеймера»

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Известный режиссёр Кристофер Нолан во время подкаста рассказал, что не смог бы снять фильм «Одиссея» без успеха своей прошлой работы — «Оппенгеймер».

Режиссер «Бэтмена» и «Оппенгеймера» рассказал, как получил возможность снять «Одиссею»
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«Оппенгеймер» добился гораздо большего успеха, чем мы имели право ожидать. И это дало возможность снять «Одиссею» — иначе это было бы невозможно.

Ведущий с удивлением переспросил — неужели у обладателя «Оскара», режиссёра «Начала» и «Бэтмена» могли быть подобные проблемы? Нолан ещё раз подтвердил:

Думаю, «Оскар» помог. Полагаю, всё помогло, когда я пришёл в студию и сказал: «Одиссее» нужен огромный бюджет. Нужен грандиозный актёрский состав. Много чего нужно. Я люблю говорить, что это был очень сложный фильм, но сложный по всем правильным причинам. Это «Одиссея». Он должен быть сложным.