Кустурица раскрыл название своего нового фильма по повести Распутина

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил в интервью "Вестям", что его новая картина по повести "Последний срок" выйдет под названием "Чуружанка". Ранее режиссер говорил, что фильм будет называться "Один день моей жизни".

"Чуружанка" - это жительница Чуруга, деревни в Сербии.

"Речь идет об отчуждении внутри семьи, которое сегодня во всем мире достигло своего апогея. Валентин Распутин - один из величайших ваших писателей XX века, а его произведения - это высочайшее достижение литературы. При этом "Последний срок" - это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие", - сказал Кустурица.

По мнению режиссера, семья остается единственным, что способно сохранить человека в современном мире.

"Именно здесь пролегают огромные различия между нами и Западом в отношении к человеческой душе, в ее значении, в том внутреннем магнетизме, который существует между людьми, в скрытых чувствах, в том, что на Западе уже почти невозможно", - добавил Кустурица.

Ранее Кустурица сообщал, что фильм по мотивам повести Распутина будет сниматься в Сербии, а его действие перенесут в современный контекст. Тогда режиссер говорил, что рабочее название картины - "Один день моей жизни", а ее выход в прокат ожидается в 2027 году.