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Кустурица назвал новый фильм по повести Распутина "Чуружанкой"

ТАСС

Сербский режиссер Эмир Кустурица сообщил в интервью "Вестям", что его новая картина по повести "Последний срок" выйдет под названием "Чуружанка". Ранее режиссер говорил, что фильм будет называться "Один день моей жизни".

Кустурица раскрыл название своего нового фильма по повести Распутина
© РИА Новости

"Чуружанка" - это жительница Чуруга, деревни в Сербии.

"Речь идет об отчуждении внутри семьи, которое сегодня во всем мире достигло своего апогея. Валентин Распутин - один из величайших ваших писателей XX века, а его произведения - это высочайшее достижение литературы. При этом "Последний срок" - это универсальная история о старости, смерти и отношении семьи. Наши культуры в своей основе тождественны. Они происходят из того, что сформировало православие", - сказал Кустурица.

По мнению режиссера, семья остается единственным, что способно сохранить человека в современном мире.

"Именно здесь пролегают огромные различия между нами и Западом в отношении к человеческой душе, в ее значении, в том внутреннем магнетизме, который существует между людьми, в скрытых чувствах, в том, что на Западе уже почти невозможно", - добавил Кустурица.

Ранее Кустурица сообщал, что фильм по мотивам повести Распутина будет сниматься в Сербии, а его действие перенесут в современный контекст. Тогда режиссер говорил, что рабочее название картины - "Один день моей жизни", а ее выход в прокат ожидается в 2027 году.