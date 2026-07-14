Голливудский актер Том Круз шокировал фанатов своим видом в трейлере фильма Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Диггер». Об этом сообщает Independent.

В картине Круз сыграет нефтяного магната Диггер Рокуэлл. Лицо артиста состарили и изменили с помощью грима, волосы знаменитости сделали седыми. Артист также предстал в трейлере с непривычным телосложением. Он выглядит более полным, чем в его других ролях.

Круз рассказывал, что «Диггер» кардинально отличается с проектов, над которыми он раньше работал. Артист заявлял, что картина бросила ему такой вызов, с которым он еще не никогда не сталкивался.

По сюжету фильма, самый могущественный человек в мире отправляется на миссию, чтобы спасти человечество от экологической катастрофы, которую он сам и устроил.

В фильме сыграли Джесси Племонс, Джон Гудман, Риз Ахмед, Эмма Д'Арси, Сандра Хюллер, Майкл Стулбарг.

В декабре 2025-го Том Круз отказался от идеи сниматься в фильме в открытом космосе по политическим соображениям. По данным Page Six, артист не хотел просить президента США Дональда Трампа о помощи с организацией съемок.