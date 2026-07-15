Вышел трейлер фильма «Шепот за окном» с Де Ниро

Стриминговый сервис Netflix представил полноценный трейлер предстоящего триллера «Шёпот за окном». Фильм выйдет на стриминговом сервисе 28 августа.

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Сюжет расскажет о писателе Томе Кеннеди, у которого похищают восьмилетнего сына. Он обращается за помощью к своему отцу — бывшему полицейскому. Выясняется, что похищение ребёнка связано со старым делом о серийном убийце, которого задержали много лет назад.

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Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли исполнили Роберт Де Ниро («Ирландец»), Адам Скотт («Разделение»), Мишель Монахэн («Настоящий детектив»), Майкл Китон («Бёрдмэн») и другие актёры. Режиссёром выступил Джеймс Эшкрофт — постановщик фильмов «Жестокая расплата» и «Обитель смерти».