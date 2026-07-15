Кристофер Нолан раскритиковал Квентина Тарантино

Режиссер "Одиссеи" и "Оппенгеймера" Кристофер Нолан признался, что не разделяет позицию Квентина Тарантино, уже давно пообещавшего закончить кинокарьеру десятым полнометражным фильмом.

© Российская Газета

В интервью изданию The Telegraph постановщик назвал "опасными" подобные творческие ограничения и выразил надежду на то, что автор "Криминального чтива" все же пересмотрит решение.

Нолан отметил, что он уважает позицию коллеги и понимает, что у него есть на это свои причины, однако сам предпочитает каждый новый фильм снимать "так, словно он может стать последним", вкладывая в проект "все без остатка".

"Никогда не думаю, что можно приберечь какую-то идею на следующий фильм", - добавил он.

В начале июля оператор Роберт Ричардсон, работавший вместе с Тарантино над шестью картинами, сообщил, что мастер может приступить к работе летом 2027 года.