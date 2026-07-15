Warner Bros. снимет новую версию фильма «Освободите Вилли»

Студия Warner Bros. работает над ремейком культового семейного фильма "Освободите Вилли" (Free Willy, 1993), номинированного на две премии MTV и получившего приз за лучшую песню (Will You Be There Майкла Джексона).

© Российская Газета

Как сообщает издание Variety, сценарий напишут Джейд Бартлетт и Мэри-Маргарет Кунце, которые ранее работали вместе над фильмом "Девушка Миллера" с Мартином Фрименом и Дженной Ортегой.

Оригинальный фильм рассказывал о 12-летнем сироте Джесси (Джейсон Джеймс Рихтер), который в прошлом занимался воровством и попрошайничеством и сменил несколько приемных семей.

Однажды мальчик все же находит добрых родителей и приходит в аквапарк, чтобы стереть свои же неприличные надписи. Там он знакомится с косаткой Вилли - китом-убийцей, разлученным с семьей и помещенным сюда для заработка денег на представлениях. Мальчик решает сделать все возможное, чтобы спасти нового друга.

Музыку к фильму написал выдающийся американский композитор Бэзил Поледурис ("Голубая лагуна", "Конан-варвар", "Робокоп").

Картина собрала в мировом прокате больше 150 миллионов долларов, успех способствовал созданию благотворительного фонда, двух полнометражных сиквелов, телефильма и анимационного сериала.