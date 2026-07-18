Что известно о втором сезоне аниме «Человек-бензопила»

19 июня 2026 года в честь своего пятнадцатилетия японская студия анимации Mappa провела масштабную презентацию новых проектов. Среди них аниме «Человек-бензопила». «Лента.ру» рассказывает, когда выйдет экранизация сюжетной арки «Наемные убийцы», и публикует новый трейлер продолжения.

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Главное о сериале

Страна: Япония

Оригинальное название: Chainsaw Man

Возрастной рейтинг: 18+

Жанр: боевик, хоррор, фэнтези, сёнен

Дата выхода первого сезна: 2022 год

Количество сезонов: 1 (+1 полнометражный фильм)

Длительность одной серии: 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска» и IMDb: 8.5 и 8.3

На каких площадках смотреть: стриминги «Кинопоиск HD» и «Иви»

Сериал «Человек-бензопила» от студии Mappa рассказывает о подростке по имени Дендзи, который по воле случая стал гибридом человека и демона, а потом был завербован в тайную организацию, борющуюся с другими демонами.

Фото: Лента.ру

Этот проект — экранизация одноименной манги Тацуки Фудзимото. К июню 2026 года она разошлась тиражом более чем в 36 миллионов экземпляров. Первая часть комикса выходила с 2018 по 2020 год под заголовком «Бюро общественной безопасности». Вторую издавали с 2022 по 2026 год. Последняя, 232-я глава манги «Человек-бензопила» вышла 24 марта и стала финалом всей истории — по крайней мере, анонса третьей части пока не было.

Уже в 2020 году стало известно, что комикс получит адаптацию от студии Mappa — создателей финала «Атаки титанов» и сверхпопулярной «Магической битвы». Аниме вышло на экраны в 2022-м, а спустя три года в мировом прокате показали полнометражный фильм «Человек-бензопила: История Рэдзэ», продолжающий события первого сезона.

Кстати, изначально фанаты предполагали, что арка про Рэдзэ войдет во второй сезон «Человека-бензопилы», но в конце 2023 года на Jump Festa ‘24 Mappa анонсировали именно фильм.

Дата выхода

19 июня 2026 года студия Mappa анонсировала несколько крупных новинок, в их числе — второй сезон «Человека-бензопилы», в котором экранизируют арку «Наемные убийцы». Создатели показали полутораминутный тизер без слов, но даты выхода в нем не было. Дату выхода второго сезона «Человека-бензопилы» пока не раскрывают.

Учитывая, что между премьерой первого сезона и фильма-продолжения прошло три года, можно предположить, что «Наемные убийцы» выйдут не ранее 2028 года.

Есть и другие версии: поскольку фильм «История Рэдзэ» был анонсирован в декабре 2023-го, а вышел в сентябре 2025-го, то второй сезон имеет шанс на релиз уже в конце 2027-го.

Сюжет

Первый сезон

Мир, в котором происходит действие манги и аниме, населен демонами. Это чудовища, материализованные из человеческих страхов и негативных эмоций. С такими демонами борются специально обученные бойцы со сверхспособностями.

Главный герой «Человека-бензопилы» — японский подросток по имени Дэндзи. Его покойный отец крупно задолжал якудза, и чтобы выплатить всю сумму и как-то выжить, Дэндзи вынужден браться за любую работу и охотиться на слабых демонов. Школьного образования у парня нет, друзей и дома — тоже. Единственный, кто поддерживает его в скитаниях — это маленький и похожий на собачку демон-бензопила Потита.

В первой же серии якудза, заключившие контракт с Демоном-Зомби, предают Дэндзи и жестоко убивают его вместе с Потитой. Умирая, Потита заключает с парнем контракт: он отдаст Дэндзи свое сердце в обмен на то, что тот покажет ему исполнение своих копившихся годами мечтаний. В итоге Дэндзи перерождается в гибрида — человека, способного превращать свои конечности и голову в бензопилы.

Парня тут же вербует Бюро общественной безопасности — тайная государственная организация, истребляющая демонов. Там Дэндзи получает в наставники серьезного Аки, в напарницы — диковатую Пауэр, а еще влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму. Главная мишень Бюро — Демон-Огнестрел, самый опасный на Земле.

Чтобы найти его, отдел собирает осколки пуль, которые оставляет демон — эти куски притягиваются друг к другу, как магнит, указывая путь к главному телу.

Фото: Лента.ру

Кульминация сезона — битва 4-го отдела, где работает Дэндзи, с Человеком-Катаной и бывшей охотницей Аканэ Саватари. В боях с ними погибает одна из основных героинь первого сезона, Химэно, а Аки активирует свой контракт с Демоном Проклятий и сокращает собственную жизнь.

Фильм «История Рэдзэ»

Полнометражная картина продолжает события первого сезона аниме и концентрируется на сюжетной арке «Девочки-Бомбы» из оригинальной манги. Дэндзи продолжает работать на Бюро общественной безопасности и по-прежнему тайно влюблен в Макиму. Однажды он случайно знакомится с девочкой по имени Рэдзэ, которая работает в кафе неподалеку: подростки начинают общаться, и между ними появляется симпатия.

В лице Рэдзэ Дэндзи обретает не столько возлюбленную, сколько друга — они много гуляют вместе, Рэдзэ впервые показывает ему школу и учит его плавать в бассейне. Внезапно выясняется, что Рэдзэ — вовсе не обычная милая девушка, за которую себя выдает, а обученный советский шпион Демон-Бомба, способный взрывать свое тело. Ее главная цель — забрать сердце Дэндзи.

Чем закончился фильм «История Рэдзэ»?

Рэдзэ — неоднозначный персонаж. Все детство она провела в секретной лаборатории, где над ней ставили опыты, и поэтому не чувствовала себя полноценным человеком, скорее оружием в чьих-то руках. Дэндзи стал первым, к кому она проявила настоящие чувства, — несмотря на то, что ее задачей изначально было уничтожение противника, Рэдзэ искренне к нему прониклась.

В финале, когда Дэндзи после продолжительной битвы удалось остановить Демона-Бомбу, он не стал сдавать ее Бюро общественной безопасности. Вместо этого он предложил Рэдзэ сбежать и пообещал ждать ее в кафе, где она работала. По пути в это кафе Рэдзэ перехватила и убила Макима.

Фото: Лента.ру

Второй сезон

Аниме снимают по первоисточнику, поэтому сюрпризов для фанатов комиксов здесь быть не должно.

По сюжету манги после битвы с Рэдзэ о Дэндзи узнают по всему миру, кадры с парнем попадают на телевидение. Правительства разных государств понимают, какую силу представляет собой Человек-бензопила, и отправляют в Токио лучших наемных убийц, чтобы забрать сердце демона. Арка «Наемные убийцы» меняет тональность повествования в манге на мрачную и жестокую.

В этой арке сразу несколько антагонистов: китайская наемница Цюаньси, загадочный Санта-Клаус из Германии и три брата из США, способные менять внешность. Кроме того, здесь появится древний Демон Тьмы, олицетворяющий первобытный страх человечества перед темнотой и неизвестностью.

Есть еще две интриги, которые развивались по ходу сюжета и которые вряд ли раскроют в продолжении:

таинственная дверь из сна Дэндзи. В финале первого сезона герою снится дверь, из-за которой звучит голос Потиты: демон просит Дэндзи не открывать;

истинная сущность Макимы. Создатели неоднократно намекали, что начальница Дэндзи Максима — не та, за кого себя выдает, а гораздо более могущественная и опасная личность.

Фото: Лента.ру

Герои

Во втором сезоне вернутся все выжившие к этому моменту персонажи:

Дэндзи — главный герой «Человека-бензопилы»: парень, который хочет просто ходить на свидания и жить своей подростковой жизнью, но вынужден бороться с демонами;

Макима — загадочная глава 4-го спецотдела Бюро общественной безопасности, начальница Дэндзи;

Аки Хаякава — серьезный и замкнутый наставник Дэндзи, который мечтает победить Демона-Огнестрела — тот убил всю семью Аки;

Пауэр — демон в теле человека, дикая, шумная и крайне эгоистичная напарница Дэндзи;

Кобэни Хигасияма — боязливая, невезучая, но невероятно сильная девушка из 4-го отдела;

Бим (Демон-Акула) — главный фанат и помощник Дэндзи в битвах;

Демон-Ангел — ленивый и эгоистичный, но очень сильный персонаж;

Галгали (Демон-Насилие) — парень в маске чумного доктора, который, вопреки имени, очень вежливый и дружелюбный.

Кроме того, в продолжении появятся новые герои:

Цюаньси — легендарная охотница на демонов, прибывшая из Китая, невероятно сильна в рукопашном бою и в бою на мечах;

Санта-Клаус — таинственный и очень опасный наемник (или наемница) из Германии, который использует кукол;

Хирофуми Ёсида — частный охотник на демонов, охранник Дэндзи;

Американские головорезы — трое братьев из США, которым заказали сердце Дэндзи.

Фото: Лента.ру

Мир «Человека-бензопилы»

Действие манги и, соответственно, аниме разворачивается в альтернативном 1997 году — поэтому в проекте не фигурируют смартфоны и прочая современная техника. Крупных катастроф в мире «Человека-бензопилы» не было, а СССР продолжает существовать.

При этом кроме людей, в этом мире живут еще и демоны, созданные из человеческих страхов: чем сильнее и распространеннее страх, тем могущественнее демон. С демонами борется специальная государственная структура — Бюро общественной безопасности. В него вербуют обычных людей, полукровок и даже полноценных демонов.

Разумеется, люди по силе существенно уступают своим оппонентам, поэтому многие, чтобы увеличить свои шансы на выживание, заключают контракты с сильными демонами. Например, у Аки есть контракт с Демоном Проклятий, Демоном Лисы и Демоном Будущего, а у его напарницы Химэно — с Демоном-Призраком. У контрактов есть своя цена: например, помощь Демона Проклятый стоит Аки нескольких лет жизни.

Официально главный злодей в мире «Человека-бензопилы» — это Демон-Огнестрел: могущественный дух, олицетворяющий страх перед огнестрельным оружием. Внешне он представляет собой исполинскую фигуру, созданную из разных типов оружия: вместо рук у него дула от винтовок разнообразного калибра, вместо головы — пистолетный затвор. Огнестрел способен сметать целые армии и города за считаные минуты, но в событиях сериала он не участвует, и фигурирует лишь во флешбэках.