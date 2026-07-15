Принуждение к классике: кинопоказ на ТВ переживает странные времена

На прошлой неделе показали британский фильм «Король говорит». В основе сценария — довольно известная история о том, как король Великобритании Георг VI лечился от заикания при помощи врача, которого сейчас бы назвали представителем нетрадиционной медицины, а в тридцатых годах прошлого века считали скорее шарлатаном. Четыре «Оскара», отличный дуэт Колина Ферта и Джеффри Раша, Хелена Бонем Картер, которая везде хороша, — и все это не ночью, а в совершенно зрительское время. Картине уже шестнадцать лет, но подобного рода фильмы не стареют и становятся чем-то вроде классики.

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На других каналах в это время тоже предлагалось самое разное кино. Сильвестр Сталлоне крошил врагов, молодежь со сверхспособностями самоутверждалась в мире будущего, пловцы-романтики покоряли море… Какой-никакой выбор все-таки есть, однако того, что называют киноразвлекаловкой, на ТВ становится все меньше. Конечно, и комедии, и боевики никуда не исчезли, но большинство предложений по этой части уж очень напоминает уцененный товар.

С тех пор как большие голливудские студии посадили местных кинолюбителей на довольно суровую диету, возможность найти в телепрограмме относительно свежий фильм категории «А» (раньше их предлагали по несколько штук в неделю на разных каналах) практически равна нулю. В подобной ситуации кто-то видит шанс для местного производителя. Но велика вероятность, что после просмотра нескольких современных российских комедий вы очень обрадуетесь, когда найдете в программе «Здравствуйте, я ваша тетя!» или «Берегись автомобиля»…

С импортом — схожая ситуация. Есть серьезные подозрение, будто на все каналы есть от силы три десятка старых боевиков, которые крутят по кругу. С фантастикой и авантюрными фильмами ситуация примерно такая же. И среди этих «объедков» крайне мало экземпляров с долгим сроком годности. На таком фоне душераздирающие европейские драмы, золотой век Голливуда и не самые «молодые» фильмы, где есть хорошие актеры, но они разговаривают, а не дерутся или гоняют друг за другом на крутых тачках, сразу растут в цене.

Меньше всего везет иностранным фильмам, создатели которых не в курсе нашей новой культурной политики. В таких картинах вырезаются целые сцены, «блюрится» все, что вызывает подозрение (от частей тела до растений), меняются титры… Чем старше фильм, тем больше вероятность, что вы увидите его по ТВ в первозданном виде и с бережным переводом. Видимо, классика снова в моде — или каналы к ней принуждают, возможно, сами того не понимая.

Наверное, все это похоже на какой-то социальный эксперимент. Конечно, нет ничего плохого в том, что зрители с большим вниманием отнесутся к классическому кино. Но это не отменяет весьма печальную ситуацию с киноимпортом посовременнее. Нужно быть очень наивными, полагая, что местные аналоги в сочетании с ножницами цензуры могут как-то изменить картину мира.