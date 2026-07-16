Сарик Андреасян завершил съемки фильма «Война и мир»

Сразу две экранизации романа «Война и мир» ждут нас в ближайшие годы. И если Сергей Урсуляк только что приступил к съемкам многосерийного телефильма по знаменитому роману («МК» об этом рассказал во вчерашнем номере), то Сарик Андреасян уже снял полнометражную киноверсию и приступил к монтажу.

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Сарику — 41 год, а он успел снять как режиссер и продюсер уже сорок картин: «Служебный роман. Наше время» с Владимиром Зеленским в роли Новосельцева, «Землетрясение» о трагических событиях в Армении, «Непрощенный» о диспетчере Виталии Калоеве, «Чикатило», «Онегин», «Сказка о царе Салтане»... И вот теперь взялся за Льва нашего Толстого.

Над сценарием «Войны и мира» работал Алексей Гравицкий, осуществивший киноадаптацию «Евгения Онегина». Тогда Гравицкий перевел его в прозу, за что Сарику изрядно досталось, как и за прибавку возраста главным героям. Теперь авторы полнометражной версии «Войны и мира» обещают сохранить роман Толстого в его подлинном звучании. Бал Наташи Ростовой снимали в Екатерининском дворце. Локации, как и в «Онегине», впечатляют, но сами по себе они еще никого не спасали.

На картине гримером работала девушка, чья бабушка трудилась на «Войне и мире» Сергея Бондарчука. Сарик воспринял это удивительное совпадение как знак свыше. Он даже получил от своей сотрудницы раритетный спичечный коробок с изображением Бондарчука в образе Пьера Безухова.

На Сарика сильное впечатление произвели спектакли «Евгений Онегин» и «Война и мир» Римаса Туминаса. Настолько сильное, что он пригласил на роль Онегина Виктора Добронравова, сыгравшего пушкинского героя в Театре Вахтангова. С «Войной и миром» переклички не произошло, хотя в театральной версии Добронравов сыграл и там — Андрея Болконского.

Сергею Бондарчуку было 50, когда он сыграл Пьера Безухова в собственном фильме, который снимался около шести лет. У Урсуляка эта ключевая роль досталась 28-летнему Никите Языкову, очень высокому и стройному актеру. Андреасян пригласил 43-летнего Николая Шрайбера, с которым уже работал.

Андрея Болконского у Сарика сыграет 41-летний Станислав Бондаренко, в фильмографии которого порядка 90 картин и сериалов, и пока это самая серьезная роль в его карьере. У Урсуляка снимается 33-летний Никита Волков. У Бондарчука сыграл Вячеслав Тихонов, хотя сам режиссер видел в этой роли Иннокентия Смоктуновского.

Наташу Ростову в эпопее Бондарчука сыграла балерина Людмила Савельева. Урсуляк пригласил Марию Золотухину, внучку Валерия Золотухина и актрисы Театра на Таганке Нины Шацкой. Роль Наташи в версии Сарика досталась Полине Гухман. Она училась в Академии танца Бориса Эйфмана и больше всего известна по фильму «Мир! Дружба! Жвачка!». Несмотря на то что актрисе 20 лет, у нее внушительная биография, поскольку сниматься она начала в детстве. И уже имеет международные награды за фильм «Маша» Анастасии Пальчиковой, вышедший шесть лет назад, где сыграла главную роль.

В роли графа Ростова у Сарика снялся прекрасный актер Малого драматического театра под руководством Льва Додина Игорь Черневич (у Урсуляка — Михаил Пореченков, у Бондарчука — старейший мхатовец Виктор Станицын). Князя Василия Курагина сыграл Александр Лыков (Сергей Маковецкий у Урсуляка, Борис Смирнов у Бондарчука). В роли Анатоля Курагина — Максим Лыков, сын Александра Лыкова. Его предшественником у Бондарчука был Василий Лановой, а в версии Урсуляка мы увидим в этой роли Евгения Кошелева.

Расклад Кутузовых тоже интересен. У Бондарчука его сыграл театральный режиссер Борис Захава, у Урсуляка это будет Александр Балуев. У Сарика роль Кутузова досталась Виталию Хаеву.

С Элен Курагиной тоже любопытная история. Ее сыграла жена и муза Сарика Андреасяна Лиза Моряк. До этого он ей подарил роль Татьяны Лариной в «Онегине». В «Войне и мире» она снималась в интересном положении, ожидая рождения сына, как когда-то и Ирина Скобцева, жена Сергея Бондарчука, сыгравшая Элен в ожидании ребенка. Лиза предупредила, что ее большого живота никто не увидит, поскольку снималась она на маленьком сроке беременности.

«Я сделала Элен не просто красивой куклой, а живым человеком, со своими мотивами и чувствами, пусть и не всегда понятными. Ведь, как писал Лев Николаевич, все происходит не так, как можно было бы ожидать», — поделилась актриса.

Народ дивится продуктивности братьев Андреасян. Не успев завершить один проект, они уже вступают в следующий. А они не золотая молодежь, а работяги, парни из Кустаная. Старший брат Сарика, Гевонд, постоянный продюсер всех его проектов, сказал как есть:

«Я приехал в Москву в плацкарте. Живя в Казахстане, мы делали безумные вещи и, когда перебрались в Москву, уже кое-что знали».

Мы встретились с Гевондом на «Горький фест» в Нижнем Новгороде, где он делился опытом съемок в регионах. «МК» он рассказал о работе над «Войной и миром».