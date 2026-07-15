Опубликован трейлер комедии «Приезжий» со звездой «Гарри Поттера»

Создатели новой комедии «Приезжий» (The Incomer) опубликовали трейлер предстоящего фильма. Лента выйдет в мировой прокат 4 сентября.

Сюжет рассказывает о странной парочке, которая почти 30 лет живёт на небольшом острове — на самом деле они общаются с мифическими существами и отбиваются от чужаков. Всё меняется, когда к героям приезжает чиновник с постановлением о выселении.

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Главную роль исполнил Донал Глисон (Билл Уизли в «Гарри Поттере», генерал Армитаж Хакс в «Звёздных войнах»). Также в «Приезжем» сыграли Гэйл Ранкин и Грант О'Рурк. Критики оценили комедию очень высоко — 92% «свежести» на Rotten Tomatoes.