Запретный фильм. В Германии покажут «Гражданина-мстителя», но не везде

В Германии сначала запретили, а потом разрешили к показу новый фильм режиссера Уве Болла "Гражданин-мститель". Однако разрешили частично - только в кинотеатрах и для зрителей старше 18 лет, на телевидении и стриминговых каналах фильм пока не выйдет. Немецкий регулятор, Совет по классификации фильмов (FSK), утверждает, что формального запрета не было и нет - фильму просто не присвоили возрастной рейтинг. Но, как указывают СМИ и представители киноиндустрии, без такого рейтинга ни один серьезный прокатчик не рискнет показывать фильм или выпускать его на носителях из-за риска возможных санкций и штрафов.

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Регулятор обосновал отказ в присвоении рейтинга тем, что фильм пропагандирует самосуд. Но Болл уверен, что решение было политическим.

По словам режиссера, "Гражданин-мститель" - единственный на сегодня фильм, который "критически рассматривает преступления мигрантов и стремится показать реальность жизни на улицах, во дворах и в кустах Европы такой, какая она есть на самом деле". Поэтому его и заблокировали.

"Они отказываются признавать реальность того, что массовая миграция серьезно подорвала ситуацию с безопасностью в Германии", - пишет Болл в своем открытом письме.

Там же он сообщает, что к съемкам фильма его подтолкнул, помимо прочего, реальный случай группового изнасилования, совершенного мигрантами в Гамбурге в 2016 году. Преступники были задержаны, но не понесли серьезного наказания.

Бессилие или просто нежелание государства решать проблему и защитить своих граждан - еще одна и, возможно, даже основная тема фильма. Именно об этом ведет монологи главный герой Майкл Сандерс, бывший американский военный, переезжающий в Европу после того, как унаследовал бизнес по управлению недвижимостью в одной из стран континента. Посмотрев на царящую там обстановку, Сандерс решает взять на себя роль "народного мстителя", чтобы восстановить справедливость собственными силами, раз это не может сделать государство.

Однако на Робина Гуда герой совсем не похож.

"Наш персонаж, Сандерс, не хороший человек и не изображен таковым. Это эгоистичный и очень богатый бизнесмен, который от скуки начинает брать закон в свои руки", - подчеркивает Болл, добавляя, что фильм стремится показать бессмысленность и бесперспективность насилия.

Кровавых сцен в ленте хватает, но, как справедливо отмечает режиссер, их там не больше, чем в других боевиках или фильмах ужасов.

Критики восприняли "Гражданина-мстителя" в штыки: на сайте Rotten Tomatoes у фильма лишь 6 процентов положительных рецензий. Однако реакция аудитории прямо противоположная - 92 процента положительных отзывов.

С художественной точки зрения фильм действительно сложно назвать шедевром, но он, что называется, "попал в нерв". Для обычных европейцев проблема миграции давно стала одной из основных. По данным немецкой полиции, более трети насильственных преступлений в Германии совершается иностранцами, и в других европейских странах ситуация не лучше. Однако власти предпочитают не выносить проблему на публичное обсуждение.

Вместо них это сделал Болл, как он сам говорит, "в радикальной форме", и зрителей, очевидно, подкупили прямота и откровенность заложенного в фильме высказывания. Тем более от режиссера из Германии, где при разговоре о миграционной политике даже канцлер должен внимательно следить за своим языком.

Как сообщает сообщает газета Berliner Zeitung, фильм впечатлил даже политиков из "Альтернативы для Германии". Депутат бундестага от АдГ Рональд Глезер организовал в своем офисе для коллег показ "Гражданина-мстителя", при этом на входе тщательно проверялся возраст пришедших - чтобы ни в коем случае не нарушить предписания FSK.

По словам Глезера, фильм ни в коем случае не стоит расценивать как выражение политической платформы АдГ, так как партия выступает против любого насилия. Но при этом депутат уверен, что фильм заслуживает широкого обсуждения, а не цензуры в Германии, так как поднимает острую для страны проблему.