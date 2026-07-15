Стив Бушеми сыграет в сериале по Far Cry

Стив Бушеми, известный по «Бешеным псам», «Прощальным взглядам» и другим фильмам, присоединился к актёрскому составу сериала по Far Cry. Кого именно сыграет актёр, пока не разглашается.

Сериалом занимается Ноа Хоули. Шоу выпустят в формате антологии, то есть каждый сезон посвятят отдельной истории во вселенной игр Far Cry.

Когда сериал начнут показывать на FX, пока неизвестно. Ранее сообщалось, что одну из главных ролей должен сыграть Роб Макэлхенни, известный по сериалу «В Филадельфии всегда солнечно». Пока нет информации ни о старте съёмок, ни хотя бы о примерной дате выхода на стриминговых сервисах.