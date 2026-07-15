Появился первый постер к юбилею фильма «Поезд в Пусан»

Next Entertainment World опубликовал дебютный постер «Поезда в Пусан» в честь десятилетия фильма. На нём можно увидеть главного героя с дочерью, которые пытаются спастись от заражённых.

В повторный прокат в честь юбилея ленту выпустят 14 августа.

Постер в честь десятилетия «Поезда в Пусан»

© Next Entertainment World

По сюжету в секретной лаборатории происходит утечка неизвестного вируса. Одной из первых заражённых оказывается лань, которую случайно сбивает водитель грузовика. После столкновения животное встаёт как ни в чём не бывало, но с более устрашающим видом и с полностью белыми глазами. С этого момента начинается масштабное заражение, в ходе которого люди превращаются в кровожадных зомби, а главные герои должны выжить и суметь отбиваться в скоростном поезде.