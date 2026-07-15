Появились первые кадры сериала «Вглубь» с Джошем Хартнеттом

Entertainment Weekly опубликовало дебютные кадры сериала «Вглубь» c ключевыми и второстепенными персонажами. Всего в проекте будет шесть серий.

© Чемпионат.com

Первые кадры сериала «Вглубь»

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

© Кадр из сериала

В маленьком канадском городке происходят странные события. Шоу рассказывает о настойчивом рыбаке из Ньюфаундленда Кэлвине Пенни, который пытается защитить близких и сохранить своё исчезающее ремесло, пока таинственное морское существо сеет хаос в местном сообществе.

Главные роли исполнили Чарли Хитон, Джош Хартнетт, Маккензи Дэвис, Уиллоу Кин, Руби Стоукс, Калеб Хорн и Мэри Уолш. Премьера сериала состоится 8 октября на Netflix.