Опубликованы первые кадры сериала «Кэрри» по Стивену Кингу

Издание Entertainment Weekly представило серию кадров о предстоящем сериале «Кэрри» по роману Стивена Кинга. Новая экранизация известного произведения выйдет осенью этого года на Prime Video.

На изображениях можно увидеть основных персонажей шоу.

© EW

© EW

© EW

© EW

«Кэрри» повествует о молодой девушке, которую постоянно обижают как одноклассники, так и собственная мать. В один момент она понимает, что у неё открылись паранормальные способности. Главные роли сыграли Кэти Салхофф, Саммер Х. Хауэлл, Мэттью Лиллард, Саманта Слойан и другие.

Ранее режиссёр Майк Флэнаган рассказал, что для сериального формата расширит сюжет проекта.