Что смотреть на выходных: пять сериалов, которые вы могли пропустить

В 2025 и 2026 годах вышло много ярких сериалов, но некоторые достойные проекты остались в тени более раскрученных хитов. Вот пять историй на любой вкус — от анимационной философской драмы до сурового российского триллера.

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«Короче говоря» (2025) — анимационная драма для поклонников «Коня БоДжека»

От создателя «Коня БоДжека» Рафаэля Боб-Ваксберга. В центре — еврейская семья Швуперов, чья жизнь показана через нелинейное повествование: сериал прыгает между эпохами, показывая, как даже малейшее событие формирует личность человека. Здесь экзистенциальная тревога соседствует со стебом над поп-культурой и абсурдной комедией положений. Для тех, кто любит умную анимацию не для детей.

«Аутсорс» (2025) — жёсткий триллер о 90-х с Иваном Янковским

Действие происходит в 1996 году, незадолго до введения моратория на смертную казнь. В тюрьму на Камчатке приходит новый надзиратель (Иван Янковский) и предлагает коллегам «бизнес»: разрешать родственникам жертв за деньги приводить приговоры в исполнение. Сериал достаточно жёсткий и не подойдёт для лёгкого просмотра — но точно заставит задуматься. Входит в топ лучших российских сериалов 2025 года.

«Друзья и соседи» (2025) — криминальная драма

Тёмная история о бывшем управляющем хеджевого фонда, который теряет всё: работу, статус и моральные ориентиры. Вместе с соседями из высшего общества он планирует серию преступлений. Сериал показывает, как привилегированная жизнь может скрывать глубокую неудовлетворённость и как отчаяние толкает благоустроенных людей на незаконные поступки.

«Чужие деньги» (2025) — российский триллер с Максимом Матвеевым в двойной роли

Мошенник присваивает чужие деньги, подставляет парня, который оказывается его внешней копией, а затем погибает. Двойник оказывается втянут в криминальный мир. Максим Матвеев играет двух кардинально разных персонажей — гениального афериста и простого парня. В сериале также снялись Стася Милославская, Филипп Янковский и Гоша Куценко.

«Токсичный город» (2025) — мини-сериал по реальным событиям

Четырёхсерийный проект рассказывает о трагической истории загрязнения окружающей среды промышленными отходами. В центре — история матери, которая обнаруживает странную закономерность: рождение множества детей с редкими врождёнными дефектами в её районе. Её решимость разобраться в причинах становится личным крестовым походом против корпоративной небрежности и государственного безразличия.