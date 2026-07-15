Стартовал криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой

Сегодня в Apple TV начал выходить криминальный сериал «Лаки» с Аней Тейлор-Джой в главной роли. Для просмотра доступны первые две серии, всего их будет семь.

Проект рассказывает о Лаки Армстронг — профессиональной мошеннице, которая решила больше не заниматься преступной деятельностью. В один момент она покупает лотерейный билет и выигрывает солидную сумму, но для получения денег ей придётся раскрыть свою личность. Теперь героине нужно столкнуться с криминальным прошлым, чтобы получить шанс на честную жизнь.

В шоу также снялись Тимоти Олифант («Чужой: Земля»), Аннетт Бенинг («Красота по-американски»), Уильям Фихтнер («Чёрный ястреб») и другие актёры.