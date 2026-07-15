Фильм об истории группы «Руки вверх!» покажут по ТВ

Документальный фильм "Здравствуй, это я! История группы "Руки вверх!" покажут на РЕН ТВ. Эфир 17 июля в 23:40.

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Авторы говорят, что это не просто жизнеописание человека и группы, но история страны, которая выживала, влюблялась и танцевала вопреки всему. Они позиционируют фильм как рассказ о времени, где простые песни оказались нужнее сложных смыслов. И, конечно, история лидера группы Сергея Жукова приковывает к себе внимание миллионов. Потому что это не просто история успеха того, кто прошел путь от никому не известного провинциального диджея до артиста, ставшего частью личной памяти миллионов, это - надежда, которая помогает каждому поверить в себя.

Фильм также преподносится создателями как исследование парадокса: почему музыку, которую отвергали критики, выбрала вся страна - и не отпускает до сих пор.

Сергей Жуков, лидер группы "Руки вверх!", комментирует премьеру:

"30 лет - это целая эпоха, и хочется, чтобы она осталась не только в воспоминаниях. Мы никогда не строили из себя звезд, мы всегда были пацанами из соседнего подъезда - просто нам повезло, что наши песни стали чьей-то юностью, чьей-то первой любовью. Надеюсь, что те, кто посмотрит этот фильм, поностальгируют, вспомнят свою юность, узнают что-то новое и просто получат удовольствие".

Помимо интервью Сергея Жукова, в фильме будут архивные кадры 90-х и рассказ о реальных судьбах людей, для которых песни "Руки вверх!" стали спасательным кругом. В фильме также принимают участие: Игорь Николаев, Вадим Самойлов, Иван Охлобыстин, Сергей Безруков, Яна Чурикова, Сергей Минаев, Владимир Сычев, Тутта Ларсен, Илья Легостаев, Артур Гаспарян, а также жена Сергея Жукова Регина Бурд. Голос за кадром - Алексей Чадов.