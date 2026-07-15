«Холод» и «Фейк»: какие сериалы выйдут на этой неделе

Смотрите: Сериал "Холод" - с 16 июля сразу в трех онлайн-кинотеатрах.

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Сериал "Холод" - переосмысленная история графа Монте-Кристо, только главная героиня - женщина, и действие перенесено в наши дни. Женя (Любовь Аксенова) попадает в тюрьму за преступление, которого не совершала, - страшную аварию на Кутузовском проспекте. Муж и шестилетняя дочь погибли. Авария произошла по вине состоятельных мажоров, но Женя не может доказать свою правоту. В колонии Женя случайно спасает другую заключенную Яну (Линда Лапиньш). Та отбывает срок за убийство мужа. В благодарность та возвращает героине смысл продолжать бороться - месть. Два года Яна обучает Женю, как стать сильнее и умнее. Аналогии с Аббатом Фариа и Эдмоном Дантесом. А также девушки готовят побег...

Лариса Гузеева появляется в "Холоде" в роли злобной свекрови, которая отобрала ребенка у героини Линды Лапиньш. Месть, судя по всему, настигнет и ее. Также в сериале снимается Петр Федоров.

Любовь Аксенова рассказала, что "Женя кажется хрупкой и беззащитной, но после потери близких в ней обнаруживается невероятная сила. Меня тронуло, как она проходит сквозь настоящий ад, перековывая боль в волю. "Холод" начинается как драма и постепенно превращается в напряженный триллер с элементами боевика. Но в центре остается важный вопрос: можно ли добиться справедливости и не оказаться в замкнутом круге мести?".

Режиссер-постановщик Алексей Казаков.

Фото: Российская газета

Смотрите также: Сериал "Фейк" - в Сети с 16 июля.

Новый психологический детектив. "Фейк"- одно из первых подробных высказываний в России на тему киберсталкинга и незащищенности в Сети. Сериал несет и важную миссию - обучает, как правильно соблюдать цифровую гигиену и защитить личные данные от рук злоумышленников. За термином "киберсталкинг" стоит пугающее, но очень распространенное явление, способное проникнуть в жизнь любого человека.

По сюжету преподавателя лицея Риту (Анастасия Красовская) начинает преследовать в Сети неизвестный: он шантажирует девушку и выкладывает в Сеть разного рода скандальный компромат с ее участием. Девушка понимает, что в окружении слишком много людей, у которых есть причины свести с ней счеты, но выявить киберсталкера не может. Рита понимает, что она больше никому не может доверять, даже самым близким.

Режиссер Алексей Кузмин-Тарасов, работавший ранее над сериалами "Что делать женщине, если…" и "Неверные". В качестве авторов идеи и шоураннеров - Сергей Левитан и Артем Соловьев.

Главную роль в проекте исполнила Анастасия Красовская, знакомая зрителям по работе в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте", а молодого человека главной героини сыграл Эльдар Калимулин. Также снимались: Полина Ауг, Василий Михайлов, Татьяна Струженкова, Анастасия Убоженко и другие.