В мировом кино рулят Азия и подростки

В мировом кино тектонические сдвиги: прежде доминировавший Голливуд все более отступает перед натиском кино Азиатско-Тихоокеанского региона, который уже забрал себе более 40% мировых доходов, в то врем как доля США в мировом прокате упала ниже 55%.

Сенсационный успех китайского анимационного хита "Нэчжа побеждает Царя драконов" (1 млрд долларов в рамках одного только домашнего рынка и 2,2 млрд мировых сборов) доказал, что местное кино теперь способно переигрывать американские блокбастеры без всякой международной помощи.

Этот сдвиг резко ускорили забастовки сценаристов и актеров, прогремевшие в Голливуде, - они сломали график релизов и создали острый дефицит американского контента в кинотеатрах мира.

Но главной причиной стали базовые структурные изменения в самой Азии. Ведь кинотеатры Китая, Японии, Индии и Южной Кореи не могли просто стоять без дела. Образовавшийся вакуум оперативно заполнили местные кинокомпании, предложив зрителю свои масштабные зрелищные проекты.

По мнению профессиональных изданий типа Variety, голливудские забастовки лишь подсветили тенденцию, которая зрела годами. Даже без голливудского кризиса Азия отвоевала бы лидерство - ее кинематограф перестал быть "нишевым". Фильмы вроде вышеупомянутого китайского анимационного эпика "Нэчжа побеждает Царя драконов" по уровню графики и масштабу превосходят многие проекты США, оставаясь при этом ментально ближе местному зрителю.

В Китае вообще особая, благоприятная для родных фильмов ситуация: здесь действуют жесткие квоты на показ иностранного кино. Власти умышленно расчищают лучшие даты (например, Лунный Новый год) для отечественных релизов, лишая Голливуд возможности безраздельно царить в кинорепертуаре.

Сказывается и кризис жанров: публике явно надоели бесконечные франшизы, конвейерные сиквелы и набившая оскомину супергероика - все эти фирменные голливудские жанры утратили былую кассовую привлекательность. В то же время индийский и южнокорейский кинорынки предлагают свежие, эмоциональные и оригинальные форматы.

Таким образом, на международном рынке голливудские забастовки сработали как катализатор процесса. Они лишили американские студии объемов проката, обнажив новую реальность: азиатскому рынку больше не нужен Голливуд, чтобы заполнять залы и собирать миллиарды.

Приведем примеры азиатских кинохитов, сломавших рекорды Голливуда. Легко заметить, что все эти киносенсации ориентированы на подростковую аудиторию, привлекая ее близкими к сказкам сюжетами, боевым задором, зрелищностью, динамикой схваток или анимационными радостями. Приходится констатировать, что сколько-нибудь серьезные жанры драмы и комедии, некогда прославившие кино как искусство, окончательно исчезают, уступая место фильмам-аттракционам.

"Истребитель демонов: Бесконечная крепость". Полнометражное аниме стало одним из главных кассовых триумфаторов мирового проката. Фильм заработал 261 млн долларов, причем в Северной Америке стал самым кассовым иностранным релизом в истории этого региона, обогнав по темпам сборов многие голливудские франшизы.

Кадр из фильма "Сайяара".

"Человек-бензопила. Фильм: История Резе". Мрачный анимационный экшен собрал в мировом прокате 191,4 млн долларов. Уже на старте в США картина смогла сходу занять первую строчку домашнего бокс-офиса, потеснив крупные американские релизы.

"Нэчжа побеждает Царя драконов". Главное кассовое потрясение года. Анимационный эпик уверенно забрал себе титул самого кассового фильма года на планете. Проект продемонстрировал Голливуду, что один только Азиатско-Тихоокеанский регион способен генерировать сборы уровня "Аватара" или "Мстителей" без оглядки на западные кинотеатры.

"Бросок кубика 2: Демоническая сила". Масштабное фэнтези, основанное на китайской мифологии. Фильм вышел одновременно в 16 странах мира и на старте удерживал лидерство по сборам даже в Австралии и Новой Зеландии, доказав высокий международный интерес к азиатскому историческому эпосу.

"Сайяара". Музыкальная романтическая драма из Индии, собравшая более около 70 млн долларов по всему миру. Проект стал глобальным хитом, навязав жесткую конкуренцию американским мелодрамам на стриминг-платформах и в международном прокате.

"Раджа Шиваджи" (Индия). Исторический военный экшен, который при сравнительно небольшом бюджете стал международным хитом благодаря зрелищным боевым сценам. Такие картины постепенно отбирают у Голливуда монополию на жанры масштабного исторического кино.