Что обеспечит успех новой версии «Кошмара на улице Вязов»

Роль главного злодея в новой версии «Кошмара на улице Вязов» лучше доверить околокультовому актеру, и найти такого артиста не так просто, заявил в беседе с НСН блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian).

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Paramount Pictures приобрела права на экранизацию сценария «Кошмара на улице Вязов» Уэса Крэйвена и планирует выпустить новый фильм, сообщает The Hollywood Reporter. Над проектом будут работать руководители жанрового подразделения студии Primal Джей Ди Лифшиц и Рафаэль Маргулес, спродюсировавшие хоррор «Орудия». Также продюсерами выступят наследники Крэйвена — вдова Ия Лабунка и сын Джонатан Крейвен. Баженов допустил, что зритель проявит интерес к новому проекту.

«Успех может быть, вопрос в качестве исполнения. Создатели «Орудия» довольно хороши. Ждем какого-то результата, сейчас сложно загадывать. Самое сложное – подобрать на роль Фредди Крюгера кого-то сопоставимого с Робертом Инглундом. Из этой нелегкой задачи надо выходить сверхнеординарно. На момент съемок оригинального фильма «Кошмар на Улице Вязов» Инглунд не был слишком популярен. Он в целом нишевый актер, сделал очень характерный образ, и теперь сравнивать будут с ним. Сейчас брать кого-то неизвестного скорее ошибочно и опасно. Нужно брать популярного околокультового актера, который сможет воплотить образ», - отметил он.

Как подчеркнул собеседник НСН, «Кошмар на улице Вязов» - культовый ужастик, популярность которого связана с харизматичным злодеем Фредди Крюгером. В оригинальном фильме 1984 герой приходил к людям во сне, чтобы убить своих жертв.

«Новаторство в уникальном сюжете, харизматичном злодее, атмосфере съемок. Это выдающийся фильм ужасов по всем параметрам. Секрет популярности самого персонажа Фредди Крюгера в его уникальности. Визуально он запоминается довольно быстро. Авторы оригинальной истории ударили во все уязвимые вещи для зрителя – все мы спим и боимся кошмаров. Как видно по числу фильмов во франшизе и попыток создания ремейков, Уэс Крэйвен попал в нерв человечества. «Кошмар на улице Вязов» востребован в каждой стране мира. Фредди Крюгер появлялся даже в «Ералаше» - настолько узнаваем персонаж. Не важно, в какой стране и в каком контексте живет зритель, этот герой на него работает», - объяснил Баженов.

Ранее кинокритик Роман Григорьев рассказал НСН, что к числу наиболее страшных фильмов ужасов можно отнести и советскую картину «Сатана» 1990 года режиссера Виктора Аристова, которая была удостоена Большой премии жюри «Серебряный медведь» на Берлинском фестивале 1991 года.