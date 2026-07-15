Представлен трейлер драмы «Время сиять» с кей-поп звездами NCT Dream

Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила трейлер фильма «Время сиять» (Wind up). Ленту со звёздами корейской поп-музыки можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 13 августа.

Видео доступно во VK-канале Ray of Sun Pictures. Права на видео принадлежат Ray of Sun Pictures.

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По сюжету Уджин — подающий надежды школьный бейсболист, чья карьера оказывается под угрозой из-за внезапной потери контроля над своей коронной подачей. Команда перестаёт в него верить, парень впадает в отчаяние. Но всё меняется с появлением таинственного студента Квон Тэхи, который неожиданно становится его наставником и верным другом.

Фильм вырос из одноимённой мини-дорамы, состоящей из 50 короткометражных эпизодов. Главные роли в ленте сыграли Джено (Jeno) из NCT Dream и Джемин (Jaemin) из NCT Dream.