Опубликован большой трейлер детективного сериала «Похищение»

Онлайн-кинотеатр Okko представил большой трейлер сериала «Похищение». Детективный триллер выйдет на стриминге 24 июля, в первый сезон войдёт 12 эпизодов.

Видео доступно во VK-канале Okko. Права на видео принадлежат Okko.

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Сюжет шоу расскажет о капитане МВД Аглае и следователе Всеволоде, которые распутывают дело о пропавшем пятилетнем внуке всемирно известного дирижёра. Ребёнок таинственно исчез во время прогулки с няней, а сама женщина получила удар по голове и потеряла память. Под подозрение попадают все члены семьи, и следователь не жалеет никого ради достижения результата. Аглая не приемлет методы Косинского, но тем не менее становится его лучшей ученицей.

Главные роли в проекте сыграли Марина Васильева («Нелюбовь»), Тимофей Трибунцев («Барабаны в ночи»), Артур Ваха («Бакенбарды») и другие актёры. Режиссером сериала выступил Кирилл Плетнёв («Оффлайн»).