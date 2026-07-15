Вышел трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне

Трейлер фильма о создании «Рокки» Сильвестра Сталлоне — выход в России 26 ноября
Компания Amazon представила первый трейлер фильма «Рокки — это я». Картина о создании культовой спортивной драме «Рокки» официально выйдет в России 26 ноября — спустя шесть дней после мировой премьеры.
Лента расскажет, как ещё никому неизвестный Сильвестр Сталлоне создал сценарий знаменитого фильма. Проект покажет, как молодой актёр боролся за то, чтобы сыграть главную роль в «Рокки».
Видео доступно на YouTube-канале Amazon MGM Studios. Права на видео принадлежат Amazon MGM Studios.
Сильвестра Сталлоне в фильме «Рокки — это я» сыграл актёр Энтони Ипполито. Ранее он исполнил роль Аль Пачино в «Предложении», сериале о съёмках «Крёстного отца». Режиссёром выступил Питер Фаррелли — автор драмы «Зелёная книга» и комедии «Тупой и ещё тупее».