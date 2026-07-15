Фильм «Бэтмен 2» снова отложили

Кинокомпания Warner Bros. перенесла дату премьеры фильма «Бэтмен 2» с Робертом Паттинсоном. Супергеройская картина выйдет 18 февраля 2028 года. Авторы также представили короткий тизер предстоящей ленты.

Таким образом, премьера проекта состоится почти на пять месяцев позже изначальной даты — 1 октября 2027 года. Ранее выход картины дважды переносили: авторы долго не могли дописать готовую историю, в том числе из-за забастовки сценаристов. Съёмки ленты уже стартовали.

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Видео доступно на YouTube-канале Heavy Spoilers. Права на видео принадлежат Warner Bros.

События «Бэтмена 2» развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству. Режиссёром вновь выступит постановщик оригинала Мэтт Ривз. Помимо Роберта Паттинсона, в ленте также снимутся Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал») и Себастиан Стэн («Первый мститель: Противостояние»).