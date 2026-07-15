«На деревню дедушке 2»: как новая комедия с Юрием Стояновым вернет вас в детство

Лето — это самое время навестить родственников, которых давно не видел. А возможно, и сходить всем вместе в кинотеатр, чтобы создать теплое воспоминание. Обозреватель «Вечерней Москвы» Татьяна Еременко предлагает читателям посмотреть кино, запоминающееся надолго.

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16 июля на большие экраны выходит семейная комедия «На деревню дедушке 2» Владимира Котта и Максима Колиганова.

По сюжету, Владик (Ярослав Головнев) не хочет отправляться на курорт с родителями (Ингрид Олеринская и Антон Филипенко). Он предпочитает отдохнуть у любимого деда Юры (Юрий Стоянов) в деревне. Тот соглашается принять внука. Однако один дед хорошо, а два — лучше. В деревню внезапно приезжает дед Виктор (Федор Добронравов), который давно утратил контакт со своим сыном, отцом Владика, а теперь надеется построить семейные связи с маленьким внуком. С его появлением все вокруг начинает меняться. Вот только дед Юра благожелательности Виктора не доверяет, и между ними начинается война. А внук Влад делает все, чтобы разрешить противостояние миром.

Этот фильм как бальзам на душу. Картина помогает отдохнуть морально и эмоционально. В нем много кадров природы и деревенских животных. И в достатке напоминаний о самом приятном из детства — от забав в виде катания на тарзанке и купания в реке до вкуснейших блинов с вареньем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Юрий Стоянов, актер: