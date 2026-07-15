Появился постер исторической драмы «Восставший» с Эндрю Гарфилдом

Кинокомпания Focus Features представила первый постер фильма «Восставший». Военно-историческая драма выйдет в мировом прокате 11 сентября.

© Чемпионат.com

Действие предстоящей ленты развернётся в 1392 году, во время жестокого восстания против 14-летнего короля Ричарда II. Пока в Англии бушует война, армия простолюдинов под предводительством крестьянина Уота Тайлера вступает в борьбу с королевской властью за справедливость.

© Постер

Главную роль исполнил знаменитый актёр Эндрю Гарфилд («По соображениям совести»). В ленте также снялись Джейми Белл («Грязь»), Стивен Диллэйн («Последняя любовь на Земле»), Том Холландер («Пираты Карибского моря: На краю света») и другие актёры. Режиссёром выступил Пол Гринграсс — постановщик фильмов о Джейсоне Борне и картины «Капитан Филлипс».