Герой вне возраста: какой князь Голицын получится из Козловского

Данила Козловский обладает вполне интеллигентным лицом и типажом романтического героя вне возраста, поэтому убедительно сыграть князя-винодела Льва Голицына ему вполне по силам, сообщил НСН кинокритик Роман Григорьев.

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В России снимут исторический сериал «Голицын» о князе Льве Голицыне. Титульную роль сыграет Данила Козловский, который воплотит образ аристократа, ставшего основоположников русского промышленного виноделия. Производством занимаются Wink и «Иви». Помимо Козловского в ленте сыграют Светлана Иванова, Ксения Кутепова, Антон Шагин и другие, а режиссером выступит создатель «Константинополя» Сергей Чекалов. По мнению Григорьева, в выборе на главную роль Козловского нет ничего удивительного.

«Актеры — заложники профессии. Ему где предложили, там он и снимается. Был один образ, станет другой образ. Человек стареет, и образы меняются. Был красивый мальчик, станет серьезный, солидный мужчина, потом Деда Мороза будет играть в старости. Изначально его образ — это скорее романтический герой, там неважно даже, сколько ему лет. Например, как актер Тимоти Далтон. Лицо у него довольно интеллигентное, и для исторического сериала, я думаю, он подходит. Он бы сыграл аристократа спокойно совершенно. Я не общался лично с князем Голицыным, фотографии его не видел и не знаю, как он выглядит, но я думаю, что для роли князя Данила Козловский выглядит нормально», — отметил он.

После двухлетнего перерыва в работе в кино и сериалах, Козловский вернулся с несколькими проектами. Однако Григорьев уверен, что кроме ярых поклонников никто особенно и не замечал его отсутствия на экранах.

«Рядовому зрителю до лампочки были у него перерывы или нет. Это какая-то его поклонница, наверное, в курсе, когда и где он закончил сниматься и потом продолжил. Я думаю, что никто и носом не повел, был у него реальный перерыв или нет. Он везде мелькает, поэтому я думаю, что всем как-то все равно на его долгое отсутствие», — поделился мнением собеседник НСН.

При этом кинокритик отмечает, что тема проекта российскому зрителю может быть довольна интересна, несмотря на специфику.

«Три года назад вышел сериал «Капли бога». Там было как раз про девушку, которая занимается вином. Она унаследовала коллекцию вин, какой-то отец у нее был деспотичный. Отличный, суперзахватывающий сериал, и никакой нишевости нет. Ниша сериала про вино — примерно 95% населения нашей страны, которые потребляет это вино, а некоторые даже очень часто это делают. Поэтому тема вина очень востребована для лейтмотива любого сериала. Все прекрасно понимают, что вино у нас любят и делают. Очень даже круто, что про эту тему снимут сериал в поддержку, я так понимаю, нашего виноделия», — оценил критик Григорьев.

Ранее сценарист Андрей Золотарев, работавший над новым проектом Козловского «Бал», рассказывал НСН о роли сильных женских персонажей в предстоящем фильме.