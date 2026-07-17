Продолжение семейного фильма «Белль и Себастьян» покажут на российском ТВ

Сразу два продолжения трогательного семейного фильма "Белль и Себастьян" (Belle et Sebastien, 2013), снятого по одноименной книге Сесиль Обри, впервые покажут на российском телевидении.

18 июля юные зрители канала "Карусель" и их родители увидят картину "Белль и Себастьян: приключения продолжаются" (Belle et Sebastien: l"aventure continue), 25-го - "Белль и Себастьян: друзья навек" (Belle et Sebastien 3: Le Dernier Chapitre).

В первом продолжении мальчик Себастьян и его верный друг - пиренейская горная собака Белль - отправляются на поиски родственницы Анжелины, самолет которой потерпел крушение в небольшом французском городе. Никто не верит, что она могла выжить, кроме неразлучной пары друзей. Вместе им предстоит пройти через множество опасностей и узнать тайну, которая изменит их жизнь навсегда.

Кадр из фильма "Белль и Себастьян: друзья навек".

Третий фильм рассказывает о событиях, произошедших спустя два года. У Белль появляется очаровательное потомство - кажется, что жизнь наконец наладилась, однако идиллию нарушает появление загадочного незнакомца, который называет себя настоящим хозяином собаки. На этот раз Себастьяну предстоит в одиночку побороться за своего лучшего друга.

В рамках программы "Семейное лето" зрителям также покажут премьеру канадско-мексиканского анимационного сериала "Мой брат-монстр" (My Brother the Monster) о школьнице Петунье и ее необычном зеленом друге Момбе, который, когда пугается или радуется, вырастает до гигантских размеров. Вместе они регулярно попадают в смешные и неожиданные ситуации.

Кадр из сериала "Мой брат-монстр"

Еще одна важная летняя премьера - российский приключенческий семейный сериал "Каникулы Светофоровых", стартующий 17 июля. Через увлекательные истории шоу рассказывает о культуре городов России.