«Практическая магия 2»: что известно о продолжении ведьмовской комедии

Осенью 2026 года в прокат выходит продолжение ведьмовской комедии «Практическая магия» с Николь Кидман и Сандрой Буллок в главных ролях. Сестры Оуэнс вновь попытаются разрушить семейное проклятие и поверить в любовь — посмотрим, что из этого получится. Все подробности о сюжете и актерском составе собрали в материале «Ленты.ру».

© Кадр из фильма «Практическая магия 2»

«Практическая магия 2»: главное

«Практическая магия 2» — ожидаемый американский фэнтези-фильм, сиквел картины «Практическая магия» 1998 года.

Кадр: фильм «Практическая магия 2»

Дата выхода

Первоначально фильм должен был выйти в прокат 18 сентября 2026 года, однако дату релиза сдвинули на пятницу после Дня труда (в США этот праздник отмечают в первый понедельник сентября, в 2026 году он выпадет на 7-е число) — считается, что именно в это время стартует киносезон, благоприятный для запуска «страшных» картин.

Кинотеатральная премьера фильма «Практическая магия 2» назначена на 11 сентября 2026 года

Неизвестно, доберется ли «Практическая магия 2» до российских кинотеатров. Фильмы студии Warner Bros. официально не показывают в стране с 2022 года, однако некоторые релизы попадают на большие экраны с помощью так называемого серого проката.

Сюжет

Оригинальный фильм 1998 года, поставленный Гриффином Данном, рассказывал о сестрах-сиротах Салли (Сандра Буллок) и Джиллиан Оуэнс (Николь Кидман). В детстве их взяли к себе тетушки Фрэнсис (Стокард Ченнинг) и Джет (Дайэнн Уист), которые обучили девочек колдовству.

Повзрослевшие Салли и Джиллиан узнали, что на них лежит древнее проклятие: весь женский род Оуэнс обречен на одиночество, а любой мужчина, который полюбит женщину из их семьи, приговорен. В попытках найти счастье сестры решили отказаться от колдовства, но внезапные мистические угрозы вынудили их вновь вернуться к магическим корням — чтобы спасти собственные жизни.

В сиквеле «Практической магии» Салли и Джиллиан придется еще раз столкнуться с неприятными последствиями проклятия и попытаться раз и навсегда разрушить фатальное заклятие, от которого так устало харизматичное семейство ведьм

А еще в истории появится новая героиня — одна из дочерей Салли, которую сыграет Джои Кинг — у ее персонажа завяжется собственная любовная линия.

Кадр: фильм «Практическая магия 2»

Основные персонажи «Практической магии»

Салли (Сандра Буллок) — рассудительная и мудрая ведьма. После гибели родителей старается оберегать и защищать младшую сестру и, зная о семейном проклятии, боится любви. Опасаясь страшных последствий, она даже придумывает заклинание, описывающее невозможного мужчину, надеясь, что никогда его не встретит;

Джиллиан (Николь Кидман) — полная противоположность сестры. Импульсивная, харизматичная, свободолюбивая и чувственная ведьма. Если Салли стремится к стабильности, то Джиллиан постоянно ищет приключений, а магию воспринимает как естественную часть жизни и не пытается отказаться от нее;

Фрэнсис и Джет Оуэнс (Стокард Ченнинг и Дайэнн Уист) — тетушки Джиллиан и Салли, взявшие на себя заботу о них. Фрэнсис — решительная, практичная, прямолинейная и немного суровая. Она хранит множество семейных секретов и прекрасно понимает цену магии. Джет — добрая, мечтательная и эмоциональная. Она искренне верит в любовь, даже зная о семейном проклятии, и всегда старается видеть в людях хорошее;

Джимми Ангелов (Горан Вишнич) — главный антагонист фильма и возлюбленный Джиллиан. Харизматичный и внешне обаятельный, он оказывается жестоким абьюзером, алкоголиком и серийным убийцей. Он контролирует Джиллиан даже с того света;

Кайли и Антония Оуэнс (Эван Рэйчел Вуд и Александра Артрип) — дочери Салли, унаследовавшие магический дар семьи Оуэнс;

Майкл (Марк Фойерстин) – муж Салли и отец ее дочерей. Добрый, надежный и заботливый человек, который воплощает ту спокойную семейную жизнь, о которой мечтала Салли.

Актерский состав

Главная новость, которая должна порадовать поклонников первой части, — Николь Кидман и Сандра Буллок возвращаются к ролям Салли и Джиллиан. Помимо этого, в сиквеле появятся Дайэнн Уист и Стокард Ченнинг, сыгравшие их тетушек.

Будут в фильме и новые лица: Джои Кинг («Быстрее пули»), которая перевоплотится в одну из дочерей Салли, а также Ли Пейс («Основание»), Мэйси Уильямс («Игра престолов»), Шоло Маридуэнья («Синий Жук») и Солли Маклауд («Дом Дракона»). Их персонажи держатся в секрете.

А вот Эван Рэйчел Вуд («Мир Дикого Запада»), сыгравшая в первом фильме дочь Джиллиан Кайли, подтвердила, что ее не будет в сиквеле. По словам актрисы, ей не предложили роль, хотя она сама выражала готовность появиться хотя бы в одной сцене или произнести одну реплику.

Производство

О разработке сиквела впервые заговорили еще в июне 2024 года.

Кадр: фильм «Практическая магия 2»

Официально о запуске проекта киностудия Warner Bros. объявила в мае 2025 года в своих социальных сетях, сопроводив анонс шутливой подборкой роликов с цитатами из оригинального фильма.

Режиссером сиквела стала Сюзанна Бир. C ней у Кидман и Буллок уже был опыт совместной работы: Бир снимала Буллок в фильме «Птичий короб», а с Кидман работала на съемках сериала «Развод» и мини-сериала «Идеальная пара»

Сценарий написали Акива Голдсман, который был соавтором сценария оригинального фильма, и Джорджия Причетт, известная по «Наследникам».

Съемки прошли летом 2025 года в Лондоне; об их старте Кидман сообщила в соцсетях, а в сентябре того же года объявила о завершении работы. Актриса рассказала, что атмосфера на съемочной площадке была почти семейной, отдельно отметив, что ей было приятно вновь собрать такую большую компанию много лет спустя после выхода оригинала.

На вопрос The Hollywood Reporter, что побудило ее саму вернуться к съемкам сиквела спустя тридцать лет, Кидман ответила: «Я люблю Сандру. Мы такие разные, но мы действительно как сестры. У нас невероятная химия. Мы по-разному работаем над проектами: она очень внимательна к деталям, а я люблю делегировать. У нас разные навыки, которые дополняют друг друга».