Анонсирован кроссовер сериалов «Мейр из Исттауна» и «Задание»

Двукратная обладательница премии "Эмми" Джулианна Николсон ("Рай", "Герой наших снов", "Тоня против всех", "Август: Графство Осейдж") появится в сериале "Задание" (Task, 18+).

© Кадр из сериала "Мейр из Исттауна"

Во втором сезоне детективной драмы она вновь исполнит роль матери троих детей Лори Росс из проекта "Мейр из Исттауна" (Mare of Easttown, 18+). Какое именно место героиня займет в сюжете, пока остается загадкой.

Криминальная драма со звездой "Мстителей" также впечатлила критиков // РГ

"Задание" рассказывает об агенте ФБР Томе Брэндисе (Марк Руффало), который руководит оперативной группой по расследованию серии вооруженных ограблений в пригородах Филадельфии. В ходе дела все подозрения падают на примерного семьянина.

В новом сезоне Том возглавит другую оперативную группу, но найти преступника на этот раз будет намного сложнее.

Оба сериала созданы при участии Брэда Ингелсби ("Друзья навсегда"). Продюсер уже отмечал, что их действия разворачиваются в одном месте, и его нисколько не удивила бы случайная встреча Брэндиса и Мейр Шихэн (Кейт Уинслет). Теперь эта идея стала реальностью.

Роли в проекте исполнили Махершала Али, Эмилия Джонс, Фабьен Франкель, Тусо Мбеду, Сильвия Дионисио, Гарри Меллинг, Адам Нагаитис, Амина Нивз и некто из "Ультиматума Борна", чье имя пока не раскрывается.

Кстати

Как сообщает издание Variety, Уинслет и Ингелсби намекнули на второй сезон "Мейр из Исттауна". Изначально проект должен был быть мини-сериалом, но после крупного успеха его решили продлить.

Съемки могут начаться уже в 2027 году.