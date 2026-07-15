Меган Фэйхи станет «Подружкой» Розарио Доусон

Розарио Доусон («Город грехов», «Асока»), Меган Фэйхи («Сирены», «Дроп») и Гленн Хауэртон («Кто убил BlackBerry», «Макс Фист») исполнят главные роли в фильме «Подружка» (The Girlfriend). Как сообщает Deadline, режиссёром выступит Натали Моралес («Уроки испанского», «План Б»), сценарий написали Хауэртон и Рич Аппель («Гриффины», «Секреты на кухне»).

Ева (Доусон) отказывается от своей идеальной жизни в Нью-Йорке и переезжает в Алабаму ради работы мечты своего мужа Эллиота (Хоуэртон), - сообщается в синопсисе. - Видя её изолированной, одинокой и несчастной, Эллиот делает то, что сделал бы любой любящий муж: он тайно нанимает эскортницу (Фэйхи), чтобы она стала её лучшей подругой.

В касте также заявлены Ламорн Моррис («Фарго»), Джошуа Джексон («Роковое влечение»), Стивен Рут (Барри) и Эди Паттерсон («Праведные Джемстоуны»). Производством занимается XYZ Films. Съемки стартовали летом 2026 года.