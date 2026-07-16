Что известно о ленте «Последний богатырь. Колобок»

13 августа состоится премьера фильма «Последний богатырь. Колобок» — спин-оффа в рамках сказочной киновселенной «Последний богатырь». Что известно о картине — в материале «Вечерней Москвы».

© Кадр из фильма «Последний богатырь. Колобок»

Сюжет

В центре сюжета — подлинная история самого харизматичного жителя Белогорья — Колобка. Зрители узнают, с какой коварной целью его испекли, как он сбежал, скитался по свету, попал в банду разбойников, а потом поневоле стал напарником неудачливого пекаря Тихона и необычной девушки по имени Лада. Колобок мечтает стать человеком, чтобы почувствовать силу и свободу, но на этом пути его ждут невероятные испытания.

В ролях

Гарик Харламов — Колобок;

Дмитрий Журавлев — пекарь Тихон;

Гоша Куценко — Волк;

Мила Ершова — Лада.

Кто снимал

Съемки

Режиссер картины Антон Маслов рассказал, что съемочной команде удалось создать «большое и глубокое кино» с яркими персонажами, в котором каждая сцена — это событие и аттракцион. По его словам, ни один из съемочных дней не был простым, ведь в кадре нет части героев, так как они нарисованные.

— На площадке каждый «видел» своего Колобка. Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов: и стар, и млад играют с кусочком синего шара, при этом выдавая драму и комедию. Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов, а также большая ответственность, ведь мы продолжаем вселенную «Последнего богатыря». Я благодарен всей команде, каждому, кто «запекал» этот фильм. Замесили так замесили, — добавил Маслов.

А исполнитель роли Тихона Дмитрий Журавлев отметил, что на площадке было много удивительных предметов, созданных вручную. Например, расписные и кованые сундуки, корзинки, кадушки и многое другое.

— Я был поражен, насколько все продумано, а одну вещь из реквизита даже выкупил себе! Мне кажется, «Последний богатырь. Колобок» — это фильм с неимоверным уровнем внимания к деталям, к реквизиту, к костюмам. Это все видно в кадре, и зрители обязательно это почувствуют и поймут, с какой любовью и трудом относятся к проекту, — считает актер.

Съемки картины проходили в живописных местах Алтая — от сел Инегень, Улаган и Муркут до Мажойского каньона, Семинского перевала и Телецкого озера. А в Москве снимали не только знакомое зрителям Белогорье, но и такие сказочные локации, как логово Волка, сокровищницу Ильи Муромца, пещеру Волшебных Зеркал и другие.

6 августа состоится премьера полнометражного фильма «Смешарики. Сквозь вселенные», сочетающего мультипликацию и реальную киносъемку. Сценаристом картины стал известный российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.