В старинном особняке Петербурга снимают фильм «Братское сердце»

Новую драму "Братское сердце" с участием актеров Евгения Ткачука и Антона Филипенко снимают в старинном особняке в центре Петербурга, передает корреспондент ТАСС.

Фильм расскажет о двух братьях, которые спустя 20 лет встречаются, чтобы разобраться в деле о гибели туриста во время дайвинга. Сюжет строится вокруг попыток героя Филипенко, адвоката из Москвы, защитить своего брата-инструктора в исполнении Ткачука, обвинения против которого ставят под угрозу их общее прошлое. Историю покажут с двух разных точек зрения, постепенно раскрывая новые детали и заставляя героев пересмотреть свои семейные связи.

Как поделился с ТАСС Филипенко, эта история - о том, что чувство вины нельзя замалчивать или пытаться подавить, иначе оно будет разрушать изнутри, а единственный способ справиться с этим - общаться и решать проблемы с близкими.

"Если у тебя есть родные, старайся с ними держать связь - других у тебя не будет", - отметил он.

С ним согласился и Ткачук. По словам актера, нельзя держать в себе боль и культивировать ее, а также мстить за нее окружающим. Ткачук, исполняющий роль брата-инструктора по дайвингу, рассказал ТАСС, что согласился на проект только при условии, что все погружения будет выполнять самостоятельно.

"Я сказал: я в этом кино буду сниматься, только если я сам буду нырять", - уточнил актер.

Визуальные решения

По сюжету в фильме будут противопоставляться два совершенно разных мира - Москва, ее ритмы жизни и приморский поселок, где каждый день протекает тихо и спокойно.

"Москва - это абсолютно черно-белый мир с кучей людей, а приморский поселок - такая маленькая родина. В ней будет очень много света, тепла, красок и солнца", - сказал режиссер и продюсер Валерий Карпов.

Для съемок московских сцен Петербург "превратили" в столицу: в кадре задействовали Московский проспект и офис, стилистически напоминающий деловые кварталы мегаполиса. Как пояснил режиссер, работать в Петербурге вместо Москвы пришлось вынужденно.

Для Карпова проект стал дебютным в роли постановщика, поэтому, по его словам, не обошлось без сложностей, к которым невозможно было подготовиться.

"На данном этапе - это работа с актерами. Потому что это такая история: вроде бы все продумал, а актер - это человек, без которого невозможно ничего снять, он много нового привносит и в то же время меняет все планы, которые строились в течение 6-9 месяцев подготовки. Актер может своим пожеланием многое перечеркнуть, но часто - в лучшую сторону", - поделился Карпов.

Дата выхода фильма "Братское сердце" пока не сообщается.