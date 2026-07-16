Никита Михалков жестко раскритиковал цензуру сериалов

Народный артист РСФСР Никита Михалков жёстко раскритиковал попытки решить демографические проблемы государства путём цензурных запретов в кино. В беседе с NEWS.ru режиссёр с иронией отозвался об инициативах блокировать сериалы из-за якобы «плохих примеров» семейной жизни, подчеркнув, что рождаемость стимулируется совершенно иными, более жизненными и системными методами.

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Деятель культуры привёл ёмкую и образную аналогию, сравнив вымарывание «неудобных» сцен или замазывание алкоголя в кадре с поведением испуганного медведя, засунувшего голову под корягу.

По словам мастера, такая тактика создаёт лишь ложное ощущение безопасности: мол, если мне самому ничего не видно, то и окружающие не заметят мою торчащую пятую точку. Михалков убеждён, что с вызовами общества необходимо разбираться открыто, глядя проблеме прямо в лицо, а не заниматься опасным самообманом.

Помимо критики цензурной риторики, режиссёр затронул и системный кризис в самой творческой среде. Он отметил, что конвейерное производство потоковых сериалов нанесло серьёзный удар по фундаменту российской актёрской школы. По мнению народного артиста, безудержная погоня за быстрым коммерческим успехом и гигантскими объёмами контента губит молодые таланты, подменяя глубокое искусство сиюминутным и поверхностным развлечением.