Музыкальная комедия «Это хит!» с Полом Раддом официально вышла в России

С сегодняшнего дня в кинотеатрах России начали крутить музыкальную комедию «Это хит!» с Полом Раддом в одной из гланвых ролей. Ленту можно посмотреть во многих городах страны.

Картина рассказывает о свадебном певце Рике, у которого ворует песню рок-музыкант по имени Дэнни. Герои начинают конфликтовать из-за возросшей популярности коварного рокера.

В ленте также снялись Ник Джонас («Camp Rock 2: Отчётный концерт»), Питер МакДональд («Проклятый «Юнайтед»), Марселла Планкетт («Тюдоры»), Рори Кинэн («Птичья песня») и другие актёры. Режиссёром выступил Джон Карни — автор другого музыкального фильма «Рок-н-рольщики».