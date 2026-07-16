Питер Джексон рассказал о своем следующем фильме

Питер Джексон в интервью рассказал, что следующий фильм, который он снимет, будет продолжение «Приключений Тинтина». Когда режиссёр начнёт работать над лентой, пока непонятно.

Первую часть снял Стивен Спилберг. Это был его первый цифровой фильм. Картина основана на трёх альбомах комиксов о приключениях Тинтина, созданных знаменитым бельгийским художником Эрже, — «Краб с золотыми клешнями» (1941), «Тайна «Единорога» (1943) и «Сокровища Кровавого Рокхама» (1944). Европейская премьера состоялась 23 октября 2011 года, российская — 3 ноября 2011 года, американская — 21 декабря 2011 года.