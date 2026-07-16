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Продолжение «Приключений Тинтина» станет следующим фильмом Питера Джексона

Чемпионат.com

Питер Джексон в интервью рассказал, что следующий фильм, который он снимет, будет продолжение «Приключений Тинтина». Когда режиссёр начнёт работать над лентой, пока непонятно.

Питер Джексон рассказал о своем следующем фильме
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Первую часть снял Стивен Спилберг. Это был его первый цифровой фильм. Картина основана на трёх альбомах комиксов о приключениях Тинтина, созданных знаменитым бельгийским художником Эрже, — «Краб с золотыми клешнями» (1941), «Тайна «Единорога» (1943) и «Сокровища Кровавого Рокхама» (1944). Европейская премьера состоялась 23 октября 2011 года, российская — 3 ноября 2011 года, американская — 21 декабря 2011 года.