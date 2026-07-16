«Аватар: Последний маг воздуха» ограниченно покажут в кинотеатрах США

Мультфильм «Аватар: Последний маг воздуха», который утёк сеть за несколько месяцев до релиза, выпустят в ограниченный прокат в США. Картина покажут в некоторых кинотеатрах страны, глобальный прокат пока не ожидается.

Будущая лента продолжит историю франшизы «Аватар». По сюжету уже взрослый Аанг узнаёт о существовании древней силы, которая может спасти его культуру от вымирания. Вместе с друзьями он отправляется в большое путешествие, чтобы найти её, прежде чем она попадёт не в те руки.

Полнометражное продолжение культового мультсериала выйдет уже 25 июля. Изначально премьера должна была состояться в октябре.