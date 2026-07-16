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В кинотеатрах вышла комедия «Отпуск на всю голову» с Максимом Лагашкиным

Чемпионат.com

Сегодня в кинотеатрах России начали показывать комедию «Отпуск на всю голову». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

В кинотеатрах вышла комедия «Отпуск на всю голову» с Максимом Лагашкиным
© Чемпионат

Лента рассказывает историю Анны, которая организует свадьбы, но её собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдаёт коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков – за его родителей. Но всё выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты.

В картине также снялись Дарья Блохина («Царевна-лягушка 2»), Наталья Бочкарёва («Счастливы вместе»), Наталья Рудова («За пять минут до января») и другие актёры. Режиссёром выступил Карен Арутюнов («Отбросы»).