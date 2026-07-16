В кинотеатрах вышла комедия «Отпуск на всю голову» с Максимом Лагашкиным

Сегодня в кинотеатрах России начали показывать комедию «Отпуск на всю голову». Ленту уже можно посмотреть во многих городах страны.

Лента рассказывает историю Анны, которая организует свадьбы, но её собственная личная жизнь никак не складывается. Чтобы приободрить больную бабушку, девушка выдаёт коллегу за своего жениха, а случайных попутчиков – за его родителей. Но всё выходит из-под контроля, когда в события вмешиваются охотники за чужими богатствами и старинные семейные секреты.

В картине также снялись Дарья Блохина («Царевна-лягушка 2»), Наталья Бочкарёва («Счастливы вместе»), Наталья Рудова («За пять минут до января») и другие актёры. Режиссёром выступил Карен Арутюнов («Отбросы»).