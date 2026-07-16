Как пройдет третья Московская международная неделя кино

В третий раз в столице пройдет с 24 по 30 августа пройдет Московская международная неделя кино. Как сообщила заммэра Наталья Сергунина, она охватит десятки площадок по всему городу: кинопарк и кинозавод"Москино", кинотеатры одноименной сети и "Художественный", а также популярные пространства, по которым будет курсировать мобильный кинотеатр.

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"Все желающие смогут посмотреть отечественные и зарубежные новинки, присоединиться к акции "Ночь кино", посетить встречи с известными кинодеятелями, лекции, экскурсии, мастер-классы. Деловая программа будет включать больше 40 сессий, посвященных развитию индустрии", - рассказала Наталья Сергунина.

Экспертные дискуссии объединят профессионалов из России и других стран, в числе которых Индия, Таиланд, Турция. Деловые мероприятия проведут 27-28 августа на кинозаводе "Москино".

Участники обсудят ключевые аспекты производства и продвижения фильмов, использование искусственного интеллекта, изменение зрительских предпочтений, роль онлайн-платформ и другие темы. Кроме того, гостей познакомят с возможностями, доступными представителям индустрии в московском кинокластере.

Расписание событий и условия посещения опубликуют на официальном сайте.

Напомню, в прошлом году Московскую международную неделю кино посетили более 700 тысяч человек. По ее итогам были подписаны соглашения о сотрудничестве с Египтом, Мексикой, Бразилией и Турцией, а также поданы первые заявки на рибейты - компенсацию части затрат, понесенных во время создания международных проектов в столице.

Так, по этой грантовой программе уже начались съемки российско-индийского фильма. Картина расскажет историю бадминтонистки, которая отправляется в составе сборной России на турнир в Индию. Кроме того, в этом году стартует производство совместной ленты с узбекистанским киноконцерном. Она будет посвящена подвигу солдат Ташкентской дивизии, участвовавших в героической битве за Москву.

Проводят неделю столичный Департамент культуры и автономная некоммерческая организация "Москино" в рамках проекта "Москва - город кино". Он предполагает создание и развитие многофункциональной экосистемы для производства фильмов, сериалов и телепроектов. В структуру московского кинокластеравходят Киностудия Горького, кинопарк, кинокомиссия, киноплатформа, кинозавод"Москино" и одноименная сеть кинотеатров.